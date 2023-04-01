Три знака зодиака смогут осуществить задуманое 1-2 апреля

UAportal подготовил гороскоп для Козерога, Стрельца и Весов на входные 1-2 апреля. В эти дни, этим знакам удастся осуществить желаемое и воплотить мечты в реальность.

Козерог

Положение Луны в Козероге говорит, что семейные отношения будут играть ключевую роль в исполнении желаний. Рожденные под этим знаком должны сосредоточиться на укреплении семейных уз и создании позитивных связей со своими близкими.

Таким образом, они смогут создать благоприятную атмосферу, в которой успех будет проявляться с большей вероятностью. Кроме того, рожденные под этим знаком должны стремиться к стабильности в семье, а также к финансовой безопасности.

Стрелец

Поскольку Меркурий находится в Стрельце, люди, родившиеся под этим знаком, могут почувствовать вдохновение от творческих занятий или амбициозных начинаний. Им следует использовать эти моменты вдохновения с умом, предпринимая действенные шаги для реализации своих желаний.

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Кроме того, рожденные под этим знаком должны помнить, что не стоит слишком увлекаться однообразными мечтами. Им следует сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня, если они хотят получить хоть какой-то шанс на исполнение своих желаний завтра!

Весы

Когда Венера находится в Весах, у людей, рожденных под этим знаком, появляется возможность прояснить, чего именно они хотят от жизни. Это позволит им лучше понять, как лучше всего этого достичь.

Рожденным под этим знаком следует уделить время самоанализу и задать себе такие вопросы, как "Чего я действительно хочу?", "Что я готов сделать/пожертвовать/изменить?". Это позволит понять, чему нужно отдать предпочтение, если они надеются реализовать все то, к чему стремятся!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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