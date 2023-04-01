Три знака зодиака смогут раскрыть свой потенциал на этих выходных

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака, основанный на совмещении планет 1-2 апреля. Счастливчикам удастся сделать уверенный шаг в личностном росте.

Весы

Венера сейчас находится в Весах, давая возможность задуматься об отношениях и сокровенных желаниях. Пришло время оценить, как далеко вы продвинулись в достижении целей и насколько далеко вы продвинулись с момента их постановки. Это также хорошее время подумать о том, как можно быть более благосклонными к окружающим.

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Скорпион

Марс сейчас находится в Скорпионе, что может вызвать сильные эмоции, с которыми трудно справиться. Главное – найти баланс между признанием своих чувств, но в то же время оставаться приземленным и не быть подавленным ими. Также важно помнить, что можно отвлечься от ситуации, если она становится слишком подавляющей или стрессовой.

Козерог

Сатурн сейчас находится в знаке Козерога, принося с собой потребность в переменах и побуждая принять новые возможности или опыт, которые могут появиться на пути. Сейчас идеальное время для того, чтобы рискнуть или попробовать что-то новое. Это отличный шанс для личностного роста!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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