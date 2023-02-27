Три знака зодиака смогут воплотить мечты в жизнь этой недели: кому повезет

UAportal подготовил свежий гороскоп об исполнении желаний по звездам. На этой неделе, по словам астрологов, Сатурн в Стрельце, Уран в Тельце и Нептун в Скорпионе окажут влияние на знаки зодиака.

Стрелец

На этой неделе Сатурн входит в знак Стрельца, что принесет с собой сильное внимание к исполнению желаний. Вы можете почувствовать себя более оптимистичным, чем обычно, и готовым к действиям для достижения своих целей. Однако не забывайте оставаться реалистами и ставить перед собой достижимые цели – не позволяйте себе слишком увлекаться возвышенными амбициями!

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Телец

На этой неделе Уран находится в Тельце, а это значит, что вам следует ожидать неожиданных перемен в своей жизни. Эти перемены могут быть как хорошими, так и плохими, поэтому постарайтесь не слишком сильно переживать из-за них – вместо этого используйте их как возможность для роста и обучения. С Ураном это отличное время для того, чтобы рискнуть и сделать смелый шаг к достижению своих желаний.

Скорпион

На этой неделе Нептун находится в Скорпионе, принося с собой обостренное чувство интуиции и творчества. Используйте эти дары, чтобы помочь воплотить свои мечты в жизнь – мыслите нестандартно, когда речь идет о решении проблем или выдвижении новых идей. Это также прекрасное время для самоанализа – выделите немного времени из своего дня, чтобы проверить себя и узнать, как у вас обстоят дела в эмоциональном плане.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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