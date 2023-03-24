Три знака зодиака встретят любовь в эти выходные

В эти выходные звезды складываются таким образом, что у людей, родившихся под определенными знаками зодиака, может возникнуть любовная интрижка. UAportal подготовил гороскоп-прогноз на отношения на выходных 25-25 марта.

Близнецы

Люди с Марсом в Близнецах обладают активным умом и любят интеллектуальную стимуляцию. Они также довольно общительны и любят знакомиться с новыми людьми и устанавливать связи.

В семейных отношениях они склонны поддерживать своих близких, но иногда могут испытывать трудности в общении из-за склонности к чрезмерному анализу. Что касается любовных отношений, то этим людям стоит проявить инициативу и проявить себя, если они хотят найти настоящую романтику в выходные.

Дева

Люди с Сатурном в Деве обычно трудолюбивые, надежные и высокоорганизованные люди, которые гордятся своими достижениями. Они также склонны ориентироваться на детали и стремятся к перфекционизму в достижении своих целей.

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Когда дело касается семейных отношений, эти люди часто отдают предпочтение стабильности, а не спонтанности или приключениям. Однако, когда наступит время искать потенциальную любовную связь в эти выходные, им следует постараться не дать своей потребности в безопасности взять верх.

Телец

Люди с Ураном в Тельце известны как независимые мыслители, не боящиеся рисковать и бросать вызов статус-кво, когда это необходимо. Они также обладают сильным творческим чутьём, что может помочь им выделиться из толпы при поиске потенциальных партнёров в эти выходные.

Что касается семейных отношений, то эти люди порой бывают довольно упрямыми, но в конечном счёте просто хотят лучшего для всех. Поэтому, если они ищут любовные отношения в эти выходные, им следует сосредоточиться на том, чтобы выразить себя подлинно, сохраняя при этом непредвзятое отношение.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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