Увлекательные триллеры 2018-2021 года, которые следует посмотреть

UAportal подготовил обзор самых захватывающих триллеров с 2018 по 2021 год. Эти фильмы, от психологических размышлений до насыщенных действием тайн, покорили зрителей и получили признание критиков.

Ангел мой

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр: Триллер

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 1 час 38 минут

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Су Армстронг

В психологическом триллере "Ангел мой" режиссера Кима Фарранта Лиззи зацикливается на девушке, которую считает своей умершей дочерью. По мере того как одержимость Лиззи усиливается, она формирует тревожную связь с матерью девочки и запутывается в паутине обмана и секретов. По мере того как стирается грань между реальностью и заблуждением, действия Лиззи становятся все более опасными, что приводит к взрывному кульминационному моменту, раскрывающему призрачную правду.

Правосудие Спенсера

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 51 минута

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Нил Х. Мориц

Режиссер Питер Берг рассказывает о бывшем полицейском Спенсере, который возвращается на опасные улицы Бостона, чтобы раскрыть зловещий заговор. Вместе со своим остроумным соседом по комнате Хоуком Спенсер погружается в паутину коррупции и тайных преступлений, в которых замешаны влиятельные фигуры. По мере того, как количество жертв увеличивается, а ставки растут, Спенсеру приходится заключать коварные союзы, перехитрить злодеев и защитить тех, кто ему дорог.

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Простая просьба

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 57 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Пол Фейг

Фильм "Простая просьба" режиссера Пола Фейга рассказывает о Стефани, мамочке-блогере, которая подружилась с загадочной Эмили. Когда Эмили внезапно исчезает, Стефани начинает поиски, чтобы раскрыть правду об исчезновении своей подруги. По мере того, как Стефани все глубже проникает в тайну, она раскрывает серию шокирующих секретов, обмана и неожиданных поворотов, которые заставляют зрителей гадать до последних мгновений.

Из ниоткуда

Рейтинг IMDb: 4.9/10

Жанр: Триллер

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 1 час 50 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Эндрю Старк

В атмосферном триллере "Из ниоткуда" режиссера Кэрол Морли детективу Майке Хулихан поручают расследовать загадочную смерть астрофизика. По мере того, как Хулихан углубляется в это дело, она запутывается в сложной паутине научных теорий, личных навязчивых идей и экзистенциальных вопросов. Хулихан, которую преследует ее собственное непростое прошлое, разгадывает загадку гибели астрофизика, что приводит к поразительному откровению, которое ставит под сомнение ее восприятие реальности.

Бесшумный

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жанр: Триллер

Страна производства: Канада

Продолжительность: 1 час 33 минуты

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Кибилл Луйтен

Режиссер Робин Пронт рассказывает об охотнике-затворнике Рэйберне Суонсоне, который отправляется на поиски опасного убийцы, охотящегося на молодых женщин. Когда пропадает дочь местного шерифа, Рэйберн начинает неустанное преследование, рискуя собственной жизнью ради спасения других. По мере того, как он раскрывает леденящую душу правду, стоящую за убийствами, Рэйберн должен противостоять своим собственным демонам и пройти последнее испытание на выживание в напряженной и атмосферной игре в кошки-мышки.

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