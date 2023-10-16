В какие дни и где нельзя ставить елку в доме: народные поверья и практические советы

В праздничные дни елка приносит радость и тепло в наши дома. Однако чтобы елка не стала опасной и сохранила свою красоту, важно выбрать правильное место и время для ее установки.

Опасные места, которых следует избегать

Никогда нельзя ставить елку у источников тепла, таких как радиаторы или кондиционеры. Это может привести к пожару и привести к увяданию елки.

После покупки живой елки не следует заносить ее непосредственно в помещение. Следует оставить ее в подъезде или коридоре на несколько часов, чтобы она постепенно акклиматизировалась к новой среде, предотвращая преждевременное осыпание.

Не рекомендуется ставить дерево прямо под окном, на которое попадают прямые солнечные лучи. Интенсивные лучи могут быть вредны для здоровья и жизнеспособности живого дерева.

Важно избегать размещения елки в центре комнаты, поскольку это может препятствовать потоку движения и привести к случайным столкновениям, в результате чего елка потеряет свою эстетическую привлекательность. С точки зрения фэн-шуй, свободный центр комнаты символизирует крепкое здоровье.

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Если есть энергичные домашние животные или маленькие дети, которые могут играть с елкой, желательно выбрать небольшое дерево и поставить его в труднодоступном месте, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Худшие даты для установки елки

22 ноября: Согласно народным поверьям, не рекомендуется ставить елку именно в этот день. Считается, что она несет в себе "темную" энергию, символизирующую приход зимы.

За неделю до Нового года: С практической точки зрения следует воздерживаться от установки живой елки раньше, чем за неделю до Нового года. Это позволит ей сохранить свежесть, возможно, даже до Старого Нового года.

Для искусственных елок дата установки является гибкой. Ее можно установить тогда, когда будет удобно, не беспокоясь о ее свежести.

Напомним, мы рассказали, что выбрать искусственную, живую елку, возможно ли стоит попробовать альтернативные варианты.

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