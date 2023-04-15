Весенний пасхальный салат с яйцами и зеленью: простой рецепт

Весна – пора легкости и свежести. И в еде тоже – нам хочется легких овощных салатов и супов.

UaPortal предлагает вам приготовить легкий, но питательный салат с яйцами и зеленым по рецепту Евгения Клопотенко.

Несколько полезных советов:

Перед употреблением первую весеннюю зелень нужно замочить в воде на полчаса. К салату лучше подойдет несколько видов зелени – это сделает вкус более насыщенным. Можете приготовить к салату небанальный соус – смешайте немножко лимонного сока, соевый соус и французскую горчицу.

Ингредиенты:

– 2 яйца

– 1 пучок зеленого лука

– несколько веточек укропа

– 3 небольшие картофелины

– 2 ст. л. подсолнечного масла

– соль и перец по вкусу

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Отварите картофель в мундирах до готовности. (25 мин после закипания). Яйца сварите вкрутую (10 мин). Дайте картофелю и яйцам остыть.

Очистите яйца и нарежьте на 4 части, а картофель – на 6 частей. Мелко нарежьте лук и укроп.

Смешайте все составляющие салата, полейте растительным маслом и посолите по вкусу. Перемешайте.

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