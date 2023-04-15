Весенний пасхальный салат с яйцами и зеленью: простой рецепт
Весна – пора легкости и свежести. И в еде тоже – нам хочется легких овощных салатов и супов.
UaPortal предлагает вам приготовить легкий, но питательный салат с яйцами и зеленым по рецепту Евгения Клопотенко.
Несколько полезных советов:
Перед употреблением первую весеннюю зелень нужно замочить в воде на полчаса. К салату лучше подойдет несколько видов зелени – это сделает вкус более насыщенным. Можете приготовить к салату небанальный соус – смешайте немножко лимонного сока, соевый соус и французскую горчицу.
Ингредиенты:
– 2 яйца
– 1 пучок зеленого лука
– несколько веточек укропа
– 3 небольшие картофелины
– 2 ст. л. подсолнечного масла
– соль и перец по вкусу
Читайте также: Как приготовить рулет из свинины.
Отварите картофель в мундирах до готовности. (25 мин после закипания). Яйца сварите вкрутую (10 мин). Дайте картофелю и яйцам остыть.
Очистите яйца и нарежьте на 4 части, а картофель – на 6 частей. Мелко нарежьте лук и укроп.
Смешайте все составляющие салата, полейте растительным маслом и посолите по вкусу. Перемешайте.
Советуем приготовить к праздничному столу весенний салат Табуле.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !