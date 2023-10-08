Все носят слитный купальник: Топ-6 трендовых вариантов лета 2023

С приближением долгожданного купального сезона самое время оценить свою коллекцию купальников и убедиться, что у вас есть все необходимое для стильного лета. Хотя накидки, соломенные шляпы и шлепки – это обязательные вещи, не забывайте о важности приобретения лучших слитых купальников, которые могут быть такими же веселыми и модными, как и бикини.

Этим летом ассортимент слитных купальников разнообразен и увлекательн, предлагая уникальные декольте и детали дизайна, которые, несомненно, сделают акцент на фигуре. Если предпочитаете универсальные цвета и кройки или привлекательные узоры и яркие оттенки, выбор слитых купальников бесконечен.

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Маленький черный купальник

Классический черный купальник, независимо от того, будь то бикини или слитый, всегда излучает неизменную элегантность. Чтобы добавить нотку интриги, выбирайте уникальные декольте, силуэты плеч и дизайнерские детали, такие как вырезы и волнистые края, которые отличают закрытый купальник из других.

Классический купальник, который всегда в моде

В каждом гардеробе должен быть безотказный классический комплект, который можно легко надеть на любое событие. Ищите силуэты, в которых чувствуете себя уверенно и комфортно, например, классический округлый вырез, и выбирайте цвет, подходящий к летним нарядам.

Купальник из текстурированной ткани

Морщинистые фактурные ткани придают купальнику текстуры и глубины, создавая визуально интересный образ. Доступные в диапазоне радужных ярких и универсальных нейтральных цветов, лучшие слитные варианты этого сезона представлены в разных силуэтах, от современных асимметричных форм на плечах до классических бретелек и лямок.

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Морской стиль

Окунитесь в вечный шарм морской тематики с купальником в сине-белую полоску. Обратите внимание на игривые детали, такие как завязки на шнуровке и золотую фурнитуру, чтобы подчеркнуть эту эстетику. Такие купальники не только стильны, но и универсальны, идеально подходят для отдыха на пляже или плавания в открытом море.

Не слишком милый цветочный купальник

Цветочные купальники – естественный выбор для теплого времени года, предлагающий надежный и стильный вариант для отдыха на солнце. Выбирайте из мелких цветочков, напоминающих о 90-х, или из больших узоров, которые придают графичности вашему слитому варианту. Этот универсальный стиль, несомненно, произведет эффект, куда бы ни пошли.

Купальник с принтом 70-х

Унеситесь в прошлое с помощью купальников с психоделическими узорами и цветочными ретро-мотивами. Окунитесь в ностальгию за 70-ми, надев слитный купальник, отдающий дань уважения стильным тенденциям прошлого. Для тех, кто ищет дополнительную фиксацию, стоит остановить свой выбор на купальнике на косточках, что обеспечивает комфорт и стиль.

Ранее стилисты назвали пять простых правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь". Quiet luxury характеризуется спокойной цветовой гаммой, классическими силуэтами и премиальным качеством.

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