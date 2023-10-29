Забудьте о тараканах в доме: как избавиться от нежелательных гостей

UAportal расскажет об эффективных и легкодоступных методах, чтобы раз и навсегда избавиться от тараканов в вашем доме. От использования соды до создания ловушек из обычных бытовых предметов.

Поддерживайте чистоту

Поддержание чистоты в доме является эффективной защитой от тараканов. Не оставляйте грязную посуду в раковине на ночь и регулярно протирайте столешницы – это важные шаги. Кроме того, чтобы лишить тараканов воды, необходимо устранить любые протечки труб или кранов. Наконец, частая уборка пылесосом и мытье полов помогает устранить крошки пищи или разлитые жидкости, которые могут привлечь этих нежелательных гостей.

Заклеивайте щели

Чтобы предотвратить проникновение тараканов в дом, очень важно закрыть все потенциальные точки входа. Тщательно проверьте окна и двери на наличие щелей и трещин и заклейте их, используя водонепроницаемую ленту. Кроме того, проверьте сантехнику, вентиляционные отверстия и розетки на наличие любых отверстий и убедитесь, что они герметично закрыты.

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Используйте натуральные репелленты

Народные средства предлагают целый ряд натуральных репеллентов, которые могут эффективно отпугивать тараканов. Сочетание равных частей пищевой соды и сахара – один из следующих методов. Размещение этой смеси в местах, где есть тараканы, например, под раковинами, в углах или за бытовыми приборами, привлекает вредителей сахаром, в то же время нарушая их пищеварительную систему содой. Эфирные масла, такие как мята или кедр, также эффективны.

Устанавливайте ловушки

Одним из эффективных методов отлова и уничтожения тараканов является установка ловушек. Стратегически расставьте липкие ловушки или разложите приманки из пищевой соды и сахара в определенных местах. Эти приманки будут привлекать тараканов, заставляя их попадать в ловушку или потреблять яд. Регулярно заменяйте или пополняйте приманки для поддержания их эффективности.

Поддерживайте чистоту вокруг дома

Уход за внешними участками вокруг дома важен для предотвращения заражения тараканами. Удаление стоячей воды, регулярная очистка водостоков у наружных стен способствуют эффективной защите. Надлежащее уплотнение мусорных баков и размещение их подальше от входной двери также важно.

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