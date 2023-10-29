Забудьте про тарганів у домі: як позбутися небажаних гостей

UAportal розповість про ефективні та легкодоступні методи, щоб раз і назавжди позбутися тарганів у вашій оселі. Від використання соди до створення пасток з повсякденних побутових предметів.

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Підтримуйте чистоту

Підтримання чистоти в оселі є ефективним захистом від тарганів. Не залишайте брудний посуд у раковині на ніч і регулярно протирайте стільниці – це важливі кроки. Крім того, щоб позбавити тарганів води, необхідно усунути будь-які протікання труб або кранів. Нарешті, часте прибирання пилососом і миття підлоги допомагає усунути крихти їжі або розлиті рідини, які можуть привабити цих небажаних гостей.

Заклеюйте щілини

Щоб запобігти проникненню тарганів в оселю, дуже важливо закрити всі потенційні точки входу. Ретельно перевірте вікна та двері на наявність щілин та тріщин і заклейте їх, використовуючи водонепроникну стрічку. Крім того, перевірте сантехніку, вентиляційні отвори та електричні розетки на наявність будь-яких отворів і переконайтеся, що вони герметично закриті.

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Використовуйте натуральні репеленти

Народні засоби пропонують цілий ряд натуральних репелентів, які можуть ефективно відлякувати тарганів. Поєднання рівних частин харчової соди та цукру – один з таких методів. Розміщення цієї суміші в місцях, де є таргани, наприклад, під раковинами, в кутах або за побутовими приладами, приваблює шкідників цукром, водночас порушуючи їхню травну систему содою. Ефірні олії, такі як м'ята або кедр, також ефективні.

Встановлюйте пастки

Одним з ефективних методів відлову та знищення тарганів є встановлення пасток. Стратегічно розставте липкі пастки або розкладіть приманки з харчової соди та цукру в певних місцях. Ці приманки приваблюватимуть тарганів, змушуючи їх потрапляти в пастку або споживати отруту. Регулярно замінюйте або поповнюйте приманки для підтримання їхньої ефективності.

Підтримуйте чистоту навколо будинку

Догляд за зовнішніми ділянками навколо будинку є важливим для запобігання зараженню тарганами. Видалення стоячої води, регулярне очищення водостоків біля зовнішніх стін сприяють ефективному захисту. Належне ущільнення сміттєвих баків і розміщення їх подалі від вхідних дверей також є важливим.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити натуральний засіб для боротьби із тарганами.

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