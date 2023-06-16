Застраховала улыбку на 30 млн долларов: пять неожиданных фактов о Джулии Робертс

Джулия Робертс, икона Голливуда, покорила зрителей всего мира своим замечательным талантом и завораживающим присутствием на экранах. UAportal подготовил статью, которая проливает свет на пять интригующих и малоизвестных фактов об этой актрисе.

Факт 1

В отличие от многих кинознаменитостей, которые добиваются славы в молодом возрасте, Джулия Робертс начала свою карьеру в Голливуде относительно поздно. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году в фильме "Пожарная команда", но только после роли в фильме 1990 года "Красотка" она стала известна всем. Робертс было 23 года, когда она сыграла культовый персонаж Вивиан Уорд, покорив зрителей своей харизмой и красотой. Игра в фильме "Красотка" вознесла ее на вершину славы и сделала одной из самых талантливых актрис своего поколения.

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Факт 2

Лучезарная улыбка Джулии Робертс, несомненно, является одной из самых известных ее отличительных черт. Однако многие могут не знать, что ее ослепительная улыбка сыграла значительную роль в формировании ее карьеры. На самом деле, улыбка Робертс была настолько высоко оценена, что она застраховала ее на целых 30 миллионов долларов! Этот уникальный ход продемонстрировал не только ее физическую красоту, но и неоспоримое влияние ее улыбки на ее популярность и успех в индустрии развлечений.

Факт 3

Замечательный талант Джулии Робертс был отмечен самой высокой наградой в киноиндустрии. В 2001 году она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль Эрин Брокович в одноименном фильме. Захватывающее исполнение Робертс роли реально существовавшего клерка-юриста, который боролся против крупной корпорации, принесло ей признание критиков и закрепило за ней статус сильной исполнительницы. Получение премии "Оскар" закрепило ее место среди самых талантливых и уважаемых актрис Голливуда.

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Факт 4

Помимо своей звездной актерской карьеры, Джулия Робертс также известна своими филантропическими начинаниями и преданностью гуманитарным целям. С 1995 года она активно сотрудничает с ЮНИСЕФ, работая в качестве глобального посла. Робертс побывала в разных странах, используя свою платформу для привлечения внимания к таким важным вопросам, как детская бедность, образование и здравоохранение.

Факт 5

Талант и успех Джулии Робертс, похоже, передаются по наследству. Ее племянница, Эмма Робертс, пошла по ее стопам и стала выдающейся актрисой. Эмма снималась в различных фильмах и телевизионных шоу, прокладывая свой собственный путь в индустрии. Талант и наследие семьи Робертс продолжают процветать, демонстрируя их непреходящее влияние и вклад в мир развлечений.

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