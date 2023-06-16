Застрахувала посмішку на 30 млн доларів: п'ять несподіваних фактів про Джулію Робертс

Джулія Робертс, ікона Голлівуду, підкорила глядачів усього світу своїм чудовим талантом і чарівною присутністю на екранах. UAportal підготував статтю, яка проливає світло на п'ять інтригуючих та маловідомих фактів про цю актрису.

Факт 1

На відміну від багатьох кінознаменитостей, які досягають слави у молодому віці, Джулія Робертс розпочала свою кар'єру в Голлівуді відносно пізно. Її акторський дебют відбувся у 1987 році у фільмі "Пожежна команда", але тільки після ролі у фільмі 1990 року "Красуня" вона стала відома всім. Робертсу було 23 роки, коли вона зіграла культовий персонаж Вівіан Уорд, підкоривши глядачів своєю харизмою та красою. Гра у фільмі "Красуня" піднесла її на вершину слави і зробила однією з найталановитіших акторок свого покоління.

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Факт 2

Променева усмішка Джулії Робертс, безперечно, є однією з найвідоміших її відмінних рис. Однак багато хто може не знати, що її сліпуча посмішка відіграла значну роль у формуванні її кар'єри. Насправді посмішка Робертс була настільки високо оцінена, що вона застрахувала її на цілих 30 мільйонів доларів! Цей унікальний хід продемонстрував не лише її фізичну красу, а й незаперечний вплив її посмішки на її популярність та успіх у індустрії розваг.

Факт 3

Чудовий талант Джулії Робертс був відзначений найвищою нагородою у кіноіндустрії. У 2001 році вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль Ерін Брокович у однойменному фільмі. Захоплююче виконання Робертс ролі реального клерка-юриста, який боровся проти великої корпорації, принесло їй визнання критиків і закріпило за нею статус сильної виконавиці. Здобуття премії "Оскар" закріпило її місце серед найталановитіших і найшанованіших акторок Голлівуду.

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Факт 4

Крім своєї зіркової акторської кар'єри, Джулія Робертс також відома своїми філантропічними починаннями та відданістю гуманітарним цілям. З 1995 року вона активно співпрацює з ЮНІСЕФ, працюючи як глобальний посол. Робертс побувала в різних країнах, використовуючи свою платформу для привернення уваги до таких важливих питань, як дитяча бідність, освіта та охорона здоров'я.

Факт 5

Талант та успіх Джулії Робертс, схоже, передаються у спадок. Її племінниця, Емма Робертс, пішла її стопами і стала видатною актрисою. Емма знімалася у різних фільмах та телевізійних шоу, прокладаючи свій власний шлях у індустрії. Талант і спадщина сім'ї Робертс продовжують процвітати, демонструючи їх неминучий вплив та внесок у світ розваг.

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