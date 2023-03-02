Желания трех знаков зодиака исполнятся на этих выходных

UAportal подготовил гороскоп предсказаний исполнения желаний на эти выходные, 4-5 марта. Он основанный на расположении планет в знаках зодиака.

Венера в Рыбах

В эти выходные Венера находится в Рыбах, что говорит о том, что ваши желания исполнятся. Это возможно, если вы открыты для новых возможностей и готовы рисковать.

Вам нужно будет убедиться, что вы эмоционально расположены и готовы приложить усилия для достижения своих целей. Если вы воспользуетесь текущей энергией, позитивные изменения могут произойти легко и быстро.

Марс в Близнецах

Поскольку Марс находится в Близнецах, эти выходные представляют собой прекрасную возможность воплотить свои мечты в реальность. Ваши творческие идеи могут реализоваться, если вы сосредоточитесь на плане действий и будете упорно работать над его осуществлением.

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Убедитесь, что вы сохраняете гибкость и способность к адаптации, чтобы неожиданные события не нарушили ваши планы. Не позволяйте неудачам обескуражить или сбить вас с толку, пока вы сохраняете позитивный настрой.

Юпитер в Овне

Юпитер сейчас находится в Овне, что несет с собой оптимизм в отношении будущего. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы мыслить масштабно и использовать потенциальные пути, которые могут привести к достижению того, чего вы хотите от жизни.

Сейчас время рисковать, поэтому доверяйте себе при принятии решений, даже если нет гарантии успеха. Может случиться все что угодно!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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