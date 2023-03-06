Зодиакальные предсказания личностного роста на неделю: кому улыбнутся звезды

Астрологи говорят, что личностный рост в значительной степени зависит от звезд. Особое внимание следует уделить Луне в Деве, Марсу в Близнецах и Урану в Тельце с 6 по 12 марта.

Дева

Положение Луны в Деве на этой неделе наделит вас вниманием к деталям, а также повысит организованность во всех сферах жизни. Это отличное время для проявления инициативы в планировании, постановке целей и решении проблем. Воспользуйтесь своей энергией сейчас: займитесь проектами, которые вы откладывали, или постройте планы на будущее.

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Близнецы

Соединение Марса с Близнецами предоставляет на этой неделе прекрасные возможности для общения, налаживания контактов и формирования связей. Это также повышает ваши амбиции, поэтому не бойтесь делать смелые шаги и рисковать. Это отличное время, чтобы заявить о себе и начать работать над достижением своих целей.

Телец

Соединение Урана с Тельцом помогает открыть ваш разум для новых возможностей и стимулирует творческое мышление. Это идеальное время для самоанализа и изучения идей, которые вы обычно не рассматриваете. Используйте возможности, открывающиеся перед вами на этой неделе – они могут привести к росту и прогрессу больше, чем ожидалось!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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