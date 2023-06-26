путин назвал вагнеровцев патриотами и дал им два варианта на выбор. Главное из выступления (видео)

26 июня ночью президент россии владимир путин выступил со срочным обращением к россиянам, в котором пытался объяснить, что происходило в стране 24 июня, когда основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался устроить военный переворот.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков анонсировал это обращение как "историческое" и "без преувеличения определит судьбу россии". Однако даже сами россияне не поняли, для чего пути вылезли в экран с обращением.

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Полный текст выступления путина 26 июня (дословно):

Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

Повторю, была выявлена высокая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Жесткую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, практически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отчизны.

Подчеркну, с самого начала событий немедленно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утрату адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе пошедшие на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи.

Однако организаторы мятежа, предавшие свою страну, свой народ, изменили и тем, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих.

Именно такого результата – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и национал-изменники. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой усобице.

Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались.

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Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые стали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических разрушительных последствий.

Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" — это также патриоты России, отданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и будущего.

Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению делались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого понадобилось время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто допустил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их вмешали.

Спасибо тем солдатам и командирам группы "Вагнер", которые приняли единственное правильное решение - не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней границы.

Сегодня у вас есть возможность продлить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами или вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет пойти и в Белоруссию. Это обещание будет исполнено. Повторю, выбор по каждому из вас, но уверен, что это будет выбор воинов России, осознавших свою трагическую ошибку.

Благодарен Президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

Но повторю, что именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложные испытания для нашей Родины.

Спасибо вам за это. Спасибо.

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Добавим, что россияне не очень поняли, о чем такого "исторического" и "важного" им сказал их президент:

Напомним, 23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧИК "Вагнер" переезжает в Беларусь - об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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