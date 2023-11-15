Кинолокации Украины, которые стали любимыми известными украинскими актерами

Съемки фильмов всегда связана с поиском впечатляющих и неповторимых локаций по всей Украине. У наших актеров много историй хороших путешествий, мест которые запомнились и стали самыми любимыми для отдыха и прогулок. Ирина Гришак, Дмитрий Овчарук, Александр Сугак, Даша Петрожицкая и Дмитрий Гирявец поделились информацией с украинскими СМИ, а мы готовы рассекретить ее вам. Читайте до конца, вас ждет еще один известный актер любимого украинского сериала с советами для путешественников и Ua.Portal.

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Места силы Дмитрия Овчарука

Поклонникам сериала "Связь" и всем украинцам Дмитрий Вивчарук советует прогуливаться по вечернему Киеву на Подоле и одесской Деребасовской. А в путешествие отправляться, вбив в навигатор такие локации как: "Черновицкий университет , а также Свиржский замок, Лычаковское кладбище и Дом Ивана Франко на Львовщине. А еще вы побывать на горах Драгобрат, Поп Иван и в Ворохте под Ивано-Франковском".

Немаленький список, которого вам хватит точно не на один отпуск.

"В Украине очень много прекрасных мест, которые должны посетить не только украинцы, но и весь мир" – добавляет Дмитрий Вивчарюк в своем интервью.

Карпаты от Ирины Гришак

Актриса ситкома "Голова" с восторгом рассказывает о поездках в украинские Карпаты, отмечая тишину и живописную природу. По рассказу Ирины в горах рождаются идеи и настраивается сознание.

Обязательно проверьте локации Карпат для себя, мы уверены и согласны с Ириной, что каждый там сможет найти что-нибудь свое, особенное.

Красота замков с Александром Сугаком

Актера известного по сериалу "Связь" увлекают величественные замковые сооружения, расположенные в Каменце Подольском и Львове. Александр описывает классную энергетику, которая успокаивает и красоту архитектуры, которая раскрывается еще больше из необычных для фотоаппарата и глаза ракурсов. с особой душевностью и теплом.

Мало есть в Украине людей, которые еще не посетили Львов, но это действительно город, в который хочется все время возвращаться, чтобы рассмотреть новые детали на крышах или стенах исторических зданий и узнать больше о величественных хранителях истории в городе Льва.

Романтика с Дашей Петрожицкой

Героиня Даши Петрожицкой в известном сериале "Домик к счастью" Маша имеет романтические отношения с героем. Поэтому актриса советует посетить "Тоннель Любви", который в окрестностях Ровно. Это очень хорошая локация в любое время года. Ведь меняя свой наряд туннель становится еще более магическим.

Мечта актрисы побывать на локации с любимым человеком, ведь Даша верит, что легенда о туннеле настоящая и, что прогулявшаяся по ним любовь будет вечной. Проверьте и вы силу туннеля и сделайте свои невероятные фото в одной из лучших локаций в Украине для Инстаграм.

Несокрушимый Харьков от Дмитрия Гирявеця

Вы видели актера в сериале "Голова". Для Дмитрия Харьков стал особым незабываемым городом, который встретил его обыском с овчаркой, поэтому благодаря веселой истории со счастливым концом актеру запомнился Харьков, его вокзал и улочки.

Но сердцем и душой Дмитрий советует прогуляться по его родному городу по Белой церкви и стать как он исследователем и открывателем новых улиц, переулков и невероятных людей.

Мы уверены, что, как минимум, прогулка по дендропарку в Белой Церкви станет для вас впечатлением к которому вы будете возвращаться.

Вдохновение от Александра Соловонюка

Капитан Запашный из сериала "Вещдок" актер Александр Соловонюк вдохновляется в путешествиях.

"Это такое особое состояние, когда автобус или поезд везет тебя из точки А в точку Б, но между ними ты успеваешь жить и поражаться происходящим за окном" – говорит Александр в интервью Ua.Portal.

Актер рассказал, что больше всего любит площади у театров в Харькове, Львове и Киеве. А прогуляться советует Подольским спуском и Одесскими улочками.

Из интимных и уединенных мест актер советует открыть для себя озера под Киевом и хоть раз взглянуть на город с высоты полета воздушного шара.

Родился и вырос Александр в Крыму, поэтому верит, что скоро мы будем снова путешествовать по крымским горам, водопадам и Азовскому и Черному морю.