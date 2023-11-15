Кінолокації України, які стали улюбленими для відомих українських акторів

Знімання кінострічок завжди пов’язані з пошуком вражаючих та неповторних локацій по всій Україні. Наші актори мають багато історій гарних подорожей, які запам’яталися та стали найулюбленішими місцями для відпочинку та прогулянок. Ірина Гришак, Дмитро Вівчарук, Олександр Сугак, Даша Петрожицька та Дмитро Гирявець поділилися інформацією з українськими ЗМІ, а ми готові розсекретити її вам. Читайте до кінця, на вас чекає ще один відомий актор улюбленого українського серіалу з порадами для мандрівників та Ua.Portal.

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Місця сили Дмитра Вівчарука

Поціновувачам серіалу "Зв’язок" та й всім українцям Дмитро Вівчарук радить прогулюватися вечірнім Києвом на Подолі та одеською Дерибасівською. А у мандрівку відправлятися, вбивши в навігатор такі локації як: "Чернівецький університет, Кам’янець-Подільську фортецю, Антонієві печери в Чернігові, а також Свірзький замок, Личаківське кладовище та Дім Івана Франка на Львівщині. А ще ви маєте побувати на горах Драгобрат, Піп Іван та у Ворохті під Івано-Франківськом".

Немаленький список, якого вам вистачить точно не на одну відпустку.

"В Україні надзвичайно багато прекрасних місць, які мають відвідати не лише українці, а й увесь світ" – додає Дмитро Вівчарюк у своєму інтерв’ю.

Карпати від Ірини Гришак

Акторка ситкому "Голова" із захопленням розповідає про поїздки в українські Карпати, наголошуючи на тиші та мальовничій природі. За розповіддю Ірини в горах народжуються ідеї та налаштовується свідомість.

Обов’язково перевірте локації Карпат для себе, ми впевнені і згодні з Іриною, що кожен там зможе знайти щось своє, особливе.

Краса замків з Олександром Сугаком

Актора відомого по серіалу "Зв’язок" захоплюють величні замкові споруди, розташовані в Кам’янці Подільському та Львові. Олександр описує класну енергетику, яка заспокоює та красу архітектури, яка розкривається ще більше з незвичних для фотоапарата та ока ракурсів. Про Львів актор розповідаю з особливою душевністю та теплом.

Мало є в Україні людей, які ще не відвідали Львів, але це дійсно місто в яке хочеться весь час повертатися, щоб розгледіти нові деталі на дахах чи стінах історичних будівель та дізнатися ще більше про величних хранителів історії у місті Лева.

Романтика з Дашею Петрожицькою

Героїня Даші Петрожицької в відомому серіалі "Будиночок на щастя" Маша має романтичні стосунки з героєм. Тож акторка радить відвідати "Тунель Кохання", який на Рівненщині. Це дуже гарна локація в будь–яку пору року. Адже змінюючи своє вбрання тунель стає ще більш магічнішим.

Мрія акторки побувати на локації з коханою людиною, адже Даша вірить, що легенда про тунель справжня і, що прогулявшись ним кохання буде вічним. Перевірте й ви силу тунелю та зробіть свої неймовірні фото в одній з найкращих локацій в Україні для Інстаграм.

Незламний Харків від Дмитра Гирявеця

Ви бачили актора в серіалі "Голова". Для Дмитра Харків став особливим незабутнім містом, яке зустріло його обшуком з вівчаркою, тож завдяки веселій історії зі щасливим кінцем актору полюбилося місто.

Та серцем і душею Дмитро радить прогулятися його рідним містом Білою церквою і стати як він дослідником і відкривачем нових вулиць, провулків та неймовірних людей.

Ми впевнені, що, як мінімум, прогулянка дендропарком у Білій Церкві стане для вас враженням до якого ви будете повертатися.

Натхнення від Олександра Соловонюка

Капітан Запашний з серіалу "Речдок" актор Олександр Соловонюк надихається у мандрівках.

"Це такий особливий стан, коли автобус чи потяг везе тебе з точки А в точку Б, але між ними ти встигаєш жити та вражатися тим, що відбувається за вікном" – говорить Олександр в інтерв’ю Ua.Portal.

Актор розповів, що найбільше полюбляє площі біля театрів в Харкові, Львові та Києві. А прогулятися радить Подільським узвозом та Одеськими вуличками.

З інтимних та усамітнених місць актор радить відкрити для себе озера під Києвом та, хоч раз, глянути на місто з висоти польоту повітряної кулі.

Народився та виріс Олександр у Криму, тож вірить, що скоро ми знову мандруватимемо кримськими горами, водоспадами та Азовським і Чорним морем.