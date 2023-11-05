Мистические места Украины, где оживают легенды и перехватывает дыхание

Интересное путешествие по Украине – это просто, если знаешь о самых интересных местах и локациях. Добавьте своему путешествию немного мистичности и можете праздновать Хэллоуин хоть круглый год. Замковые легенды, мистические села, озерные привидения и каменные могилы заставят немного чаще биться сердце, но любознательность победит ужас.

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Доминиканский собор во Львове

Город Льва имеет много интересных локаций, окутанных в тайны и легенды, но привидений можно услышать не всюду. Архитектура Доминиканского собора изображает стиль барокко и является греко–католическим храмом. Но до Второй Мировой войны храмом владела римско–католическая церковь, управляемая монархом-доминиканцем.

Охранники рассказывают интересные события, которые происходят почти каждую ночь. Некоторые из них слышали пение потустороннего хора, некоторые видели, как падают книги с полок, кто–то слышал из замурованной комнаты стук печатной машинки и все сходятся в одном, что давно покойный монарх продолжает заниматься своими делами в храме. Ужасные ночные охранники даже утверждают, что видели фигуру в белом плаще.

Экскурсия по собору интересна и полна мистических легенд. Стоит вам спуститься в подземелье Доминиканского собора, как ваше дыхание начнет замирать. Вы узнаете о настоящей охоте на руку Гальшки Острожской и легенде о княжеской Констанции, узнаете, что охраняет пес на доминиканском гербе и, может, услышите привидение.

Озеро – привидение, Хрепотовая

Хмельницкая область – еще один таинственный регион, который скрывает старинные локации от замков до водопадов и мистических лесов и озер.

Одним из таких загадочных мест является озеро в селе Хропотова. Местные рассказывают о привидениях, летающих над озером, которое, никогда не замерзает. Здесь всегда полно большой рыбы, а белье, которое стирают в озере, становится очень мягким. Скептики могут найти много оправдывающих доказательных причин, но местные жители не купаются в озере и считают его переходом в потусторонний мир. Путешествие сюда будет полон мистических историй и красивых пейзажей.

Жеваховая гора, Одесса

Эта местность привлекает желающих увидеть инопланетян. Серьезности разговорам и сплетням добавляют уфологи, которые изучают каждый клочок горы Жеваха.

Когда–то крутые склоны этой местности были домом для генерал–майора Ивана Жехова, а казаки прозвали место Длинной Могилой.

Сама по себе гора выглядит довольно впечатляюще, будто когда–то здесь приземлилась огромная летучая тарелка и поросла травой, оставив на своей плоской вершине интересный рисунок. Кто знает, может связь с другими галактиками тут гораздо лучше.

Есть много доказательств, что на горе проводились ритуалы и жертвоприношения.

Подгорецкий замок, Львовская область

Местная мистичность зашкаливает, ведь удалось получить доказательства паранормальных явлений на территории замка. Перед реконструкцией территория дворца была детально сфотографирована и на некоторых кадрах удалось разглядеть силуэты. Кто бы что ни говорил, но побывав на территории Подгорецкого замка чувствуешь какое–то чужое присутствие или воздушные волны, которые колыхают волосы без ветра.

Не верите нам, поверьте настоящим "Охотникам за привидениями", прибывшим из Америки, чтобы подтвердить слухи. С помощью сложной аппаратуры было доказано, что дворец просто кишит привидениями, так что у вас есть реальная возможность встретиться с потусторонними жителями. К тому же, сама история замка достаточно интересна, чтобы прогуляться там полдня в рамках экскурсии.

Мавринская площадь, Межирич

Может, эту тайну удастся разгадать именно вам. Ученые и исследователи давно ломают головы над образованием этих необычных холмов и низменностей под Днепропетровщиной. Теорий много и факт один – местность образовалась более пяти тысяч лет назад. Некоторые даже считают, что локация использовалась как календарно-обсерваторный комплекс.

Если посмотреть на вид сверху, даже не опытным глазом понятно, что узоры, которые образует ландшафт, симметричны и вряд ли образовались естественно.

На территории Мавринской площади нет птиц и не растут деревья, вода после осадков быстро покидает местность, а в день весеннего равноденствия солнце исчезает прямо посреди одной из низин площади.

Каменное село, Житомирская область

Теорию о том, что что-то на Земле когда-то произошло и многие местности, животные и люди превратились в камни, подпитывают такие локации. Скопление камней, похожего на поселение с церковью в Житомирской области, вызывает много вопросов, и имеет пока мало ответов.

Ученые даже выдвинули теорию, что эти каменные глыбы мог принести сюда ледник, однако местные имеют свою твердую теорию. Говорят на месте камней белое поселение. Однажды к нему пришел нищий, который просил еды, а черствые местные жители одарили его только черствым ломтом. Тогда узнали они, что это был не нищий, а Бог и познали кары небесной превратившись в камни.

Лысая гора, Рыщей

Езжайте, если готовы к приключениям. Лысая гора в Ржищеве овеяна легендами и удивительными событиями, которые здесь случаются с людьми. Пустынная гора раньше служила местом для языческих обрядов и имеет тот же меридиан, что и Египетские пирамиды. Энергетика этой местности создаю удивительные образы, считающиеся посетителям. А иногда люди просто теряют сознание. Гора считается местом силы, но не очень хорошей, хотя некоторые утверждают, что смогли исцелиться благодаря силе горы. Придите с добрыми намерениями и может гора отблагодарит вас тем же.

Ужгородский замок

Несчастливая и коварная любовь всегда вызывала любопытство и порождала много легенд. Если вы намерены увидеть дочь графа Другета, которая до сих пор бродит по стенам крепости, отправляйтесь в Ужгородский замк под вечер.

Девушка была замурована живьем в стенах замка и до сих пор не может покинуть его. Наказанная своим отцом за предательскую любовь с врагом и раскрытие ему всех тайных ходов, молодая графиня пытается найти выход и нового любимого.

Кроме легенд замок имеет очень мощную и интересную историю, так что экскурсия будет незабываемой и с раскрытием тайн. В Ужгородском замке проводятся квесты подземельями. Так что если у вас есть семьи подростков, то заинтересовать такой поездкой их будет не сложно.

Поляна Громовище, Житомирская область

Что может быть интересно в лужайке? Местные жители вам расскажут столько историй, что такой вопрос больше не будет. Доказано, что в грозу почему–то именно это небольшое место собирает наибольшее количество молний, а люди говорят, что лужайка имеет привычку светиться по ночам. Это яркое свечение собирается в луч и устремляется к небу.

Конечно ученые всему имеют свое объяснение, но местные отмечают такое, что объяснить довольно трудно. Например, те, кто решил прогуляться по лужайке, прибывают в подавленном состоянии и плохом настроении пока не выйдут за ее границы. Так что можете проверить, но ни в коем случае не заходите на лужайку в плохую погоду.