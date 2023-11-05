Містичні місця України де оживають легенди та перехоплює подих

Цікава подорож Україною – це просто, якщо знаєш про найцікавіші місця та локації. Додайте своїй мандрівці трохи містичності й можете святкувати Хелловін хоч цілий рік. Замкові легенди, містичні села, озерні привиди та кам’яні могили змусять трохи частіше битися серце та допитливість переможе жах.

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Домініканський собор у Львові

Місто Лева має багато цікавих локацій, які огорнуті в таємниці та легенди, та привидів можна почути не всюди. Архітектура Домініканського собору змальовує стиль бароко і наразі є греко-католицьким храмом. Та до другої Світової війни храмом володіла римо-католицька церква керована монархом-домініканцем.

Охоронці розповідають цікаві події, які відбуваються майже кожної ночі. Деякі з них чули співи потойбічного хору, деякі бачили як падають книги з полиць, хтось чув з замурованої кімнати стукіт друкарської машинки та всі сходяться в одному, що давно покійний монарх продовжує займатися своїми справами в храмі. Нажахані нічні охоронці навіть стверджують, що бачили постать у білому плащі.

Екскурсія собором цікава та сповнена містичних легенд. Варто вам спуститися в підземелля Домініканського собору, як ваш подих почне завмирати. Ви дізнаєтеся про справжнє полювання на руку Гальшки Острозької та легенду про княжну Констанцію, дізнаєтеся що охороняє пес на домініканському гербі та, може почуєте привида.

Озеро - привид, Хропотова

Хмельниччина – ще один таємничий регіон, який приховує старовинні локації від замків до водоспадів та містичних лісів та озер.

Одним з таких таємничих місць є озеро в містечку Хропотова. Місцеві розповідають про привидів, які літають над озером, яке, до речі, ніколи не замерзає. Тут завжди повно великої риби, а білизна, яку перуть в озері стає дуже м’якою. Скептики можуть знайти багато виправдовуючих доказових причин, та місцеві мешканці не купаються в озері та вважають його переходом до потойбічного світу.

Подорож сюди буде сповнена містичних історій та красивих краєвидів.

Жевахова гора, Одеса

Ця місцевість приваблює охочих побачити інопланетян. Серйозності розмовам та пліткам додають уфологи, які вивчають кожен клаптик Жевахової гори.

Колись круті схили цієї місцевості були домом для генерала-майора Івана Жехова, а козаки прозвали місце Довгою Могилою.

Сама по собі гора має досить вражаючий вигляд, ніби колись тут приземлилася величезна летюча тарілка та поросла травою, залишивши на своїй плоскій вершині цікавий малюнок. Хтозна, може зв’язок з іншими галактиками тут набагато кращий.

Є багато доказів, що на горі проводилися ритуали та жертвоприношення.

Підгорецький замок, Львівська область

Тутешня містичність зашкалює, адже вдалося отримати докази паранормальних явищ на території замку. Перед реконструкцією територію палацу було детально сфотографовано і на деяких кадрах вдалося розгледіти силуети. Хто б там що не казав, але побувавши на території Підгорецького замку відчуваєш якусь чужу присутність чи повітряні хвилі, які колихають волосся без вітру.

Не вірите нам, повірте справжнім "Мисливцям за привидами", які прибули з Америки, щоб підтвердити чутки.

За допомогою складної апаратури було доведено, що палац просто кишить привидами, так що у вас є реальна можливість зустрітися з потойбічними мешканцями.

До того ж сама історія замку досить цікава, щоб прогулятися там півдня в рамках екскурсії.

Мавринський майдан, Межиріч

Може цю таємницю вдасться розгадати саме вам. Вчені та дослідники вже давно ламають голови над утворенням цих незвичайних пагорбів та низин під Дніпропетровщиною. Теорій багато та факт один – місцевість утворилася понад п’ять тисяч років тому. Дехто навіть вважає, що локація використовувалася як календарно–обсерваторний комплекс.

Якщо подивитися на вид згори, навіть не досвідченим оком, зрозуміло, що візерунки, які утворює ландшафт симетричні й навряд утворилися природно.

На території Мавринського майдану немає птахів та не ростуть дерева, вода після опадів швидко покидає місцевість, а в день весняного рівноденства сонце зникає просто посередині однієї з низин майдану.

Камінне село, Житомирська область

Теорію про те, що щось на Землі колись сталося і багато місцевостей, тварин та людей перетворилися на каміння підживлюють такі локації. Скупчення каміння, схожого на поселення з церквою в Житомирській області викликає багато запитань, та має поки мало відповідей.

Вчені навіть висунули теорію, що ці камінні брили міг принести сюди льодовик, проте місцеві мають свою непохитну теорію. Кажуть на місці каменів біло поселення. Одного разу до нього завітав жебрак, який просив їжі, а черстві місцеві мешканці одарили його лишень черствою скибкою. Тоді дізналися вони, що то був не жебрак, а Бог і пізнали кари небесної перетворившись на каміння.

Лиса гора, Рищів

Їдьте, якщо готові до пригод. Лиса гора у Ржищеві овіяна легендами та дивними подіями, які тут стаються з людьми. Пустинна гора раніше слугувала місцем для язичницьких обрядів та має той самий меридіан що й Єгипетські піраміди. Енергетика цієї місцевості створюю дивні образи, що вважаються відвідувачам. А іноді люди просто втрачають свідомість. Гора вважається місцем сили, та не дуже доброї, хоча деякі стверджують, що змогли зцілитися завдяки силі гори. Прийдіть з добрими намірами і може гора віддячить вам тим самим.

Ужгородський замок

Нещасливе та підступне кохання завжди викликало цікавість та породжувало багато легенд. Якщо ви маєте намір побачити доньку графа Другета, яка й досі блукає стінами фортеці, відправляйтеся до Ужгородського замку під вечір.

Дівчина була замурована живцем в стінах замку й досі не може покинути його. Покарана своїм батьком за зрадницьке кохання з ворогом та розкриття йому всіх таємних ходів молода графиня намагається знайти вихід та нового коханого.

Крім легенд замок має дуже потужну та цікаву історію, тож екскурсія буде незабутньою та з розкриттям таємниць. В Ужгородському замку проводяться квести підземеллями. Тож, якщо маєте у сім’ї підлітків, то зацікавити такою поїздкою їх буде не складно.

Галявина Громовище, Житомирська область

Що може бути цікавого в галявині? Місцеві мешканці вам розкажуть стільки історій, що такого запитання більше не виникатиме. Доведено, що в грозу чомусь саме це невеличке місце збирає найбільшу кількість блискавок, а люди подейкують, що галявина має звичку світитися по ночах. Це яскраве світіння збирається в промінь і прямує до неба.

Звісно вчені до всього мають своє пояснення, та місцеві відмічають таке, що пояснити досить важко. Наприклад, ті хто вирішив прогулятися галявиною прибувають у пригніченому стані та поганому настрої допоки не вийдуть за її кордони. Тож можете перевірити, та ні в якому разі не заходьте на галявину в погану погоду.