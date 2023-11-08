Термальные источники Украины. Где найти, сколько стоит этой осенью

Погреться, оздоровиться, отдохнуть и развлечься можно не покидая одну из предложенных ниже локаций. Курорты Закарпатья с термальными источниками – это одно решение многих проблем. У вас будет возможность отдохнуть по системе "все включено" и выбрать удобный для вас пакет. Воспользоваться частными небольшими предложениями и комфортабельно устроиться в огромных комплексах. Выбирайте свое настроение и цель, а мы предоставим варианты и цены.

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Помните о частных предложениях, которые в этот период стартуют по цене 250 грн (почти во всех регионах Прикарпатья и Закарпатья) за койкоместо. И учитывайте дополнительные расходы на еду, оздоровительные процедуры и развлечения.

Локации Берегово

Этот район Закарпатья давно привлекает туристов и желающих оздоровиться в его термальных источниках. Живописная природа вокруг придаст силы и вдохновение, а самые лучшие курорты порадуют комфортными ценами на отдых.

СПА и пилинг рыбками в комплексе "Жаворонок"

Этот популярный курорт славится своей современной комфортабельностью и оздоровительными терапиями в саунах и банях. Термальный бассейн и разновидности СПА процедур, разнообразные пакеты питания и невероятная панорама из окон заставит вас возвращаться. Территория оснащена как крытыми, так и открытыми бассейнами, современными кабинетами для массажа и разнообразными целебными окутаниями. Строгое соблюдение санитарных норм и внимательный персонал сделают ваш отдых полезным и приятным.

В ноябре вы еще успеете воспользоваться услугами по волшебной цене в 1850 грн в сутки, потому что рождественские и новогодние праздники внесут свои коррективы и цена стартует от 2400 грн.

Термальные бассейны и соляные комнаты.

Самое популярное направление термальных курортов имеет, конечно, немного большие цены, но и расширен список как оздоровительных, так и развлекательных услуг. Здесь вы сможете найти современные комплексы со СПА, банями, чанами, соляными комнатами, фитнес-залами и элитными ресторанами.

ТОП 1 - "Трембита"

Бесспорный лидер среди многих комплексов по широкому ассортименту оздоровительных и развлекательных услуг. Да и стоимость добавляет ажиотаж. За всего 610 грн. за номер, вы получаете просто сказочный набор от саун, спортивного зала, ресторана и столовой до рыбалки. Современные джакузи, бассейн и удивительная соляная комната подарят восстановление сил и ощущение расслабленности.

Золотой кран.

Кто побывал здесь хоть раз, смог оценить комфортабельность и роскошь местных курортов. Казалось бы тут есть все о чем вы только подумаете. Поэтому цены за номер в больших комплексах в среднем от 5500 грн., но в цену войдет все, что вам необходимо для комфортабельного отдыха. Ярким примером "все включено" станет гостиничный комплекс "Иванчо Бирток".

Но не волнуйтесь, у вас всегда есть возможность снимать недорогое жилье от 300 грн. и оплачивать только термальные бассейны на территории комплекса Косино, которые вам нравятся.

К примеру, билет в термальные бассейны на 3 часа для взрослого будет стоить 450 грн., а неограниченный доступ в день 900 грн.

Кто слышал о Золотой Горе

Да, это отдельный район, который также подарит вам отличные термальные курорты и живописную природу, полный спектр оздоровительных услуг и немного больше. За счет меньшей популярности район прекрасно подходит тем, кто устал от толпы и хочет индивидуальный отдых.

Одноименный гостиничный комплекс района имеет в среднем цену за номер в 2000 грн., а частные предложения усадеб от 400 грн. в сутки.

Курорт "Золотая гора" имеет несколько термальных бассейнов, включая джакузи. Территория окутана зеленым карпатским лесом и кристально чистым воздухом.

Ценник на посещение бассейнов от 300 грн. за 2 часа (взрослый), а для детей до 110 см бесплатно.

Попробуйте термальные курорты для восстановления, отдыха и пополнения энергии. Ваш отдых важен для дальнейшей борьбы и развития туристической отрасли нашей живописной страны.