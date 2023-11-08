Термальні джерела України. Де знайти, скільки коштують цієї осені

Погрітися, оздоровитися, відпочити та розважитися можна не покидаючи однієї з запропонованих нижче локацій. Курорти Закарпаття з термальними джерелами це одне розв’язання багатьох проблем. У вас буде можливість відпочити по системі "все включено" та вибрати зручний для вас пакет. Скористатися приватними невеличкими пропозиціями та комфортабельно влаштуватися в величезних комплексах. Обирайте свій настрій та ціль, а ми надамо варіанти та ціни.

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Пам’ятайте про приватні пропозиції, які на цей період стартують за ціною 250 грн (майже у всіх регіонах Прикарпаття та Закарпаття) за койкомісце. Та враховуйте додаткові витрати на їжу, оздоровчі процедури та розваги.

Локації Берегова

Цей район Закарпаття давно приваблює туристів та охочих оздоровитися в його термальних джерелах. Мальовнича природа довкола додасть сили та натхнення, а найкращі курорти порадують комфортними цінами на відпочинок.

СПА та пілінг рибками в комплексі "Жайворонок"

Цей досить популярний курорт славиться своєю сучасною комфортабельністю та оздоровчими терапіями у саунах та лазнях. Термальний басейн та різновиди СПА процедур, різноманітні пакети харчування та неймовірна панорама з вікон змусить вас повертатися. Територія оснащена як критими, так і відкритими басейнами, сучасними кабінетами для масажу та різноманітних цілющих огорнень. Суворе дотримання санітарних норм та уважний персонал зроблять ваш відпочинок корисним та приємним.

У листопаді ви ще встигнете скористатися послугами за чарівною ціною у 1850 грн за добу, бо різдвяні та новорічні свята внесуть свої корективи і ціна стартуватиме від 2 400 грн.

Термальні басейни та соляні кімнати Велятино

Найпопулярніший напрям термальних курортів має звісно трохи більші ціни, але й розширений список як оздоровчих, так і розважальних послуг. Тут ви зможете знайти сучасні комплекси зі СПА, лазнями, чанами, соляними кімнатами, фітнес-залами та елітними ресторанами.

ТОП 1 - "Трембіта"

Беззаперечний лідер серед багатьох комплексів за широким асортиментом оздоровчих та розважальних послуг. Та й вартість додає ажіотажу. За усього лишень 610 грн за номер ви отримуєте просто казковий набір від саун, спортивного залу, ресторану та їдальні до риболовлі. Сучасні джакузі, басейн та вражаюча соляна кімната подарують відновлення сил та відчуття розслабленості.

Золотий кран в Косино

Хто побував тут хоч раз зміг оцінити комфортабельність та розкіш місцевих курортів. Здавалося б тут є все про що ви лишень подумаєте. Тому ціни за номер у великих комплексах в середньому від 5500 грн, але в ціну увійде все, що вам необхідно для комфортабельного відпочинку. Яскравим прикладом "все включено" стане готельний комплекс "Іванчо Бірток".

Та не хвилюйтеся, у вас завжди є можливість винаймати недороге житло від 300 грн та оплачувати тільки ті термальні басейни на території комплексу Косино, які вам подобаються.

Приміром квиток в термальні басейни на 3 години для дорослого буде коштувати 450 грн, а необмежений доступ на день 900 грн.

Хто чув про Золоту Гору

Так, це окремий район, який також подарує вам чудові термальні курорти та мальовничу природу, повний спектр оздоровчих послуг та трішечки більше. За рахунок меншої популярності, район чудово підходить тим, хто втомився від натовпу та хоче індивідуальний відпочинок.

Однойменний готельний комплекс району має в середньому ціну за номер у 2000 грн, а приватні пропозиції садиб від 400 грн за добу.

Курорт Золота гора має декілька термальних басейнів, включаючи джакузі. Територія огорнута в зелений карпатський ліс та кришталево чисте повітря.

Цінник на відвідування басейнів від 300 грн за 2 години (дорослий), а для дітей до 110 см безкоштовно.

Спробуйте термальні курорти України для відновлення, відпочинку та поповнення енергії. Ваш відпочинок важливий для подальшої боротьби та розвитку туристичної галузі нашої мальовничої країни.