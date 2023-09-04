Коли страховка дорожча грошей: як лікують у Франції, Великобританії та США?

Довгі черги, обурені бабусі та обшарпані зелені коридори… Наші державні лікарні та поліклініки, здається, назавжди застрягли у минулому. Тут досі бабусі лаються у чергах, а для отримання довідки потрібно проходити сім кіл бюрократичного пекла. Як би там не було, та медицина у нас безкоштовна і, за словами чиновників, повільно, але впевнено розвивається.

Оскільки усе пізнається у порівнянні, ми вирішили з'ясувати, яка ситуація із системою охорони здоров'я в країнах із більш розвиненою економікою – в Європі та США.

Чи правда, що приватна медицина якісніша за державну? Хто оплачує медичне страхування в Європі? І кому доступна медицина у США?

Тривалість життя та медицина

Тривалість життя населення – мабуть, один із найвагоміших показників ефективності медицини. Адже чим якісніші та ефективніші медичні послуги, тим довше люди живуть та краще почуваються у зрілому віці. Неправильна і невчасна діагностика та низький рівень життя людей істотно впливають на тривалість життя.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, очікувана тривалість життя в Україні досить низька: у чоловіків вона становить 68 років, у жінок - 78. За даними МОЗ, більше половини чоловіків не доживають до пенсії, помираючи від серцево-судинних захворювань, хвороб легень, печінки та раку.

Для порівняння: у Німеччині очікувана тривалість життя чоловіків становить 79 років, а жінок 85. У Великій Британії жінки в середньому живуть 83 роки, а чоловіки 80 років. У США середня тривалість життя жінок – 81 рік, чоловіків – 76.

Ці дані говорять лише про одне: якісна та доступна медицина впливає як на якість, так і на тривалість життя. Наприклад, у більшості сіл та невеликих міст нашої країни державні медустанови не відремонтовані та не обладнані.

У всіх сільських амбулаторіях брак кадрів та препаратів, у селах пацієнтів часто не можуть вчасно довезти до лікарні. Одна із суттєвих прогалин системи охорони здоров'я в Україні – нерівномірне та неефективне фінансування, що спричиняє брак кадрів через маленькі зарплати та погані умови роботи. Західні країни та США виділяють левову частку ВВП на розвиток медицини.

Хто і скільки витрачає на медицину?

Німеччина та Франція належать до країн, в котрих найбільше фінансується система охорони здоров'я у Європі. Приблизно 12% від ВВП ці країни виділяють медицині.

Європейська система охорони здоров’я розроблена так, що будь-яка людина може отримати базову медичну допомогу. Головна відмінність системи медицини Європи від США – доступність.

Тут передбачено медичну допомогу навіть людям без реєстрації та посвідчення на проживання. Спеціальна медична картка покриває базові потреби населення. Та якщо вам потрібно замінити зубний імплант, така послуга буде платною. Наприклад, якщо ви потрапляєте через швидку допомогу до лікарні, вам надають повністю безкоштовну медичну допомогу.

Жінки, які хочуть народжувати в Європі, можуть приїхати до будь-якої країни та безкоштовно проходити огляд у лікарів. Потім оформити спеціальний дозвіл на проживання, передбачений при вагітності. Наприклад, в Італії можна отримати страхову картку, яка дозволяє зробити три основні огляди УЗД, потім народити в таких же умовах, як і громадяни цієї країни.

Франція: вилікують навіть безпритульного

У Франції будь-яка людина може отримати медичну допомогу безкоштовно, незалежно від соціального статусу та матеріальної забезпеченості. За Федеральним законом країни, будь-яка людина має право на медичну допомогу, але кожен мешканець повинен мати страховку. Французи, застраховані за держпрограмами, щомісяця сплачують відрахування до Фонду соціального страхування.

Внески утримуються із зарплати працівника, що становить 7% від його доходу. Роботодавець також платить за працівника 13% його зарплати.

Якщо у вас є медичне страхування, ви можете обрати як державну, так і приватну клініку. Як правило, пацієнт сам розплачується з лікарем, а потім фонд відшкодовує гроші за нього страховим планом.

Держстраховка покриває близько 70% послуг, інші 30% може покривати додаткова приватна страховка. А якщо її немає, то за лікування потрібно доплатити з власної кишені.

Французькі страхові компанії не мають права відмовлятися платити за пацієнта. А якщо людину звільняють, за нею все одно зберігається страховий план. І тут за працівників продовжує сплачувати колишній роботодавець, а держава сплачує фірмі страхові внески. У Франції також є фонди соціальної допомоги, за рахунок яких застраховані французи отримують медичну допомогу.

У Франції одна із найкращих соціальних систем охорони здоров'я. Страховка навіть покриває всі ліки. Тобто все, що вам виписує лікар за рецептом, оплачується страховкою - від найдорожчих ліків до ортопедичних устілок.

Медичну допомогу можуть отримати навіть нелегали. Тим не менш, біженці досі стикаються з дискримінацією та мовними труднощами при отриманні допомоги. Щоб вирішити ці проблеми, Єврокомісія виділяє гроші на лікування мігрантів та навчає медперсонал працювати з біженцями.

Як лікують у Великій Британії?

Медицина у Великій Британії державна, тобто будь-яка людина може отримати безкоштовну медичну допомогу у державних медустановах. У приватних клініках, як у нас, усі послуги платні. Але, щоб мати доступ до безкоштовного лікування, потрібно дочекатися своєї черги. Ситуація з ліками у Великій Британії також неоднозначна.

Якщо у вас невеликий дохід або ви – біженець з офіційно оформленою допомогою, майже всі медикаменти сплатить за вас державу. В інших випадках препарат видають за фіксованим тарифом за рецепт. Наразі він становить 9 фунтів 65 пені, що становить близько 425 грн.

Неймовірно дорого? Скільки доведеться заплатити за медичну допомогу в США?

Американці найбільше витрачають на охорону здоров'я у світі. Близько 18% від ВВП США виділяє на свою систему охорони здоров'я щорічно. Ці гроші насамперед йдуть на страховку людей похилого віку із низьким доходом та ветеранів збройних сил. На них припадає приблизно третина мешканців країни, решта 70% американських громадян самі платять за лікування та ходять до приватних лікарень.

Фактично медицина в Штатах платна, але в 2010 році в країні було ухвалено закон “Про доступне медичне обслуговування”, згідно з яким держава почала платити за невідкладну допомогу для будь-якої людини без страховки.

Але в країні досі не можуть відрізнити невідкладну медичну допомогу від повсякденного лікування, що призводить до судових розглядів і навіть звернення медустанов до колекторських організацій. Незважаючи на дорожнечу послуг, медицина в США – одна з найякісніших і найпопулярніших у світі. Система охорони здоров'я тут представлена сімейною медициною, госпітальною допомогою та громадською охороною здоров'я.

У США немає безкоштовної медицини, якщо ви не пенсіонер і не можете довести, що маєте низький дохід. Для середньостатистичного американця вартість медичної страховки коштує від 250 до 500 доларів щомісяця.

Деяку частину страховки може покривати роботодавець, але за прийом у лікаря все одно доведеться заплатити 50-100 доларів, оскільки в США медичний поліс не покриває 100% лікування пацієнта. Вам також не вдасться заощадити в аптеках, оскільки майже всі препарати тут рецептурні. І щоб купити навіть парацетамол від застуди, доведеться відвідати лікаря та знову розщедритися.

Як бачимо, прогалини є у будь-якій системі охорони здоров'я. Висока якість медицини, можливість отримати страховку безкоштовно або оформити її за рахунок роботодавця - ці перспективи відкриває Європа. Мабуть, додамо сюди трохи дьогтю: тут вкрай не вистачає вузькоспеціалізованих лікарів.

Наприклад, щоб потрапити у Франції до офтальмолога чи дерматолога, іноді доведеться чекати півроку. У США вам нададуть якісну та сучасну медичну допомогу: або за ваш рахунок, або за невелику компенсацію від роботодавця. Наша система охорони здоров'я схожа на британську, але і тут - слово "безкоштовно" має надто багатозначне значення.