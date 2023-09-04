Когда страховка дороже денег: как лечат во Франции, Великобритании и США?

Длинные очереди, возмущенные бабушки и обшарпанные зеленые коридоры… Наши государственные больницы и поликлиники, кажется, навсегда застряли в прошлом. Тут до сих пор бабушки ругаются в очередях, а для получения справки нужно проходить семь кругов бюрократического ада. Как бы там ни было, но медицина у нас бесплатная и, по словам чиновников, медленно, но уверенно развивающаяся.

Поскольку многое познается в сравнении, мы решили выяснить, как же обстоят дела с системой здравоохранения в странах с более развитой экономикой – в Европе и США.

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Правда ли, что частная медицина качественнее государственной? Кто оплачивает медицинскую страховку в Европе? И кому доступна медицина в США?

Продолжительность жизни и медицина

Продолжительность жизни населения – пожалуй, один из самых весомых показателей эффективности медицины. Ведь чем качественнее и эффективнее медицинские услуги, тем дольше живут люди и лучше себя чувствуют в зрелом возрасте. Неправильная и несвоевременная диагностика, а также низкий уровень жизни существенно влияют на продолжительность жизни.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни в Украине довольно низкая: у мужчин она составляет 68 лет, у женщин – 78. По данным Минздрава, больше половины мужчин не доживают до пенсии, умирая от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких, печени и рака.

Для сравнения: в Германии ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 79 лет, а женщин 85. В Великобритании женщины в среднем живут 83 года, а мужчины 80 лет. В США средняя продолжительность жизни женщин – 81 год, мужчин – 76.

Эти данные говорят лишь об одном: качественная и доступная медицина влияет как на качество, так и на продолжительность жизни. К примеру, в большинстве сел и небольших городов нашей страны государственные медучреждения не отремонтированы и не оборудованы.

Во всех сельских амбулаториях нехватка кадров и препаратов, в деревнях пациентов часто не могут вовремя довезти к врачу. Одна из главных пробелов системы здравоохранения в Украине - неравномерное и неэффективное финансирование, что влечет за собой нехватку кадров из-за маленьких зарплат и плохие условия работы. Западные же страны и США выделяют львиную долю ВВП на развитие медицины.

Кто и сколько тратит на медицину?

Германия и Франция относятся к странам, в которых больше всего финансируется система здравоохранения в Европе. Примерно 12% от ВВП эти страны выделяют системе здравоохранения.

Европейская медицина разработана так, что любой человек может получить базовую медицинскую помощь. Главное отличие системы медицины Европы от США – доступность.

Здесь предусмотрена медицинская помощь даже людям без регистрации и вида на жительство. Специальная медицинская карточка покрывает базовые нужды населения. Но если вам нужно заменить зубной имплант, такая услуга уже будет платной. К примеру, если вы попадаете по скорой помощи в больницу, вам оказывают полностью бесплатную медицинскую помощь.

Женщины, которые хотят рожать в Европе, могут приехать в любую страну и бесплатно проходить осмотр у врачей. Затем оформить специальный вид на жительство, предусмотренный при беременности. К примеру, в Италии можно получить страховую карточку, которая позволяет сделать 3 основных осмотра УЗИ, потом родить в таких же условиях, как и граждане этой страны.

Франция: вылечат даже бездомного

Во Франции любой человек может получить медицинскую помощь бесплатно, независимо от социального статуса и материальной обеспеченности. По Федеральному закону страны, любой человек имеет право на медицинскую помощь, но каждый житель должен иметь страховку. Французы, застрахованные по госпрограмме, каждый месяц платят отчисления в Фонд социального страхования.

Взносы удерживаются из зарплаты работника, что составляет 7% от его дохода. Работодатель также платит за работника 13% от его зарплаты.

Если у вас есть медицинская страховка, вы можете выбрать как государственную, так и частную клинику. Как правило, пациент сам расплачивается с врачом, а затем фонд возмещает деньги по его страховому плану.

Госстраховка покрывает около 70% услуг, остальные 30% может покрывать дополнительная частная страховка. А если ее нет, то за лечение нужно доплатить из своего кармана.

Французские страховые компании не имеют права отказываться платить за пациента. А если человека увольняют, за ним всё равно сохраняется страховой план. В этом случае за работников продолжает платить бывший работодатель, а государство выплачивает фирме страховые взносы. Во Франции также есть фонды социальной помощи, за счет которых застрахованные французы получают медицинскую помощь.

Во Франции одна из самых лучших социальных систем здравоохранения. Страховка также покрывает все лекарства. То есть все, что вам выписывает врач по рецепту, оплачивается страховкой, – от самых дорогостоящих лекарств, до ортопедических стелек.

Медицинскую помощь могут получать даже беженцы. Тем не менее, эмигранты до сих пор сталкиваются с дискриминацией и языковыми трудностями при получении помощи. Чтобы решить эти проблемы, Еврокомиссия выделяет деньги на лечение мигрантов и обучает медперсонал работать с беженцами.

Как лечат в Великобритании?

Медицина в Великобритании государственная, то есть любой человек может получить бесплатную медпомощь в государственных медучреждениях. В частных клиниках, как у нас, все услуги платные. Но чтобы иметь доступ к бесплатному лечению, нужно дождаться своей очереди. Ситуация с лекарствами в Великобритании также неоднозначная.

Если у вас небольшой доход или вы – беженец с официально оформленным пособием, почти все медикаменты оплатит за вас государство. В других случаях препарат выдают по фиксированному тарифу за рецепт. Сейчас он составляет 9 фунтов 65 пеней, что составляет около 425 грн.

Баснословно дорого? Сколько придется заплатить за медпомощь в США?

Американцы тратят на здравоохранение больше всего в мире. Около 18% от ВВП США выделяет на свою систему здравоохранения ежегодно. Эти деньги в первую очередь уходят на страховку пожилых людей с низким доходом и ветеранов вооруженных сил. На них приходится примерно треть жителей страны, остальные 70% американских граждан сами платят за лечение и ходят в частные больницы.

Фактически медицина в Штатах платная, но в 2010 году в стране был принят закон “О доступном медицинском обслуживании", согласно которому государство стало платить за неотложную помощь для любого человека без страховки.

Но в стране до сих пор не могут отличить неотложную медицинскую помощь от “обыденного" лечения, что приводит к судебным разбирательствам и даже обращению медучреждений в коллекторские организации. Несмотря на дороговизну услуг, медицина в США - одна из самых качественных и востребованных в мире. Система здравоохранения здесь представлена семейной медициной, госпитальной помощью и общественным здравоохранением.

В США не бывает бесплатной медицины, если вы не пенсионер и не можете доказать, что относитесь к сословию с низким доходом. Для среднестатистического американца стоимость медицинской страховки обходится в от 250 до 500 долларов ежемесячно.

Некоторую часть страховки может покрывать работодатель, но за приём у врача все-равно придется заплатить 50-100 долларов, поскольку в США медицинский полис не покрывает 100% лечения пациента. Вам также не удастся сэкономить в аптеках, поскольку почти все препараты здесь - рецептурные. И чтобы купить даже парацетамол от простуды, придется посетить врача и снова раскошелиться.

Как видим, пробелы есть в любой системе здравоохранения. Высокое качество медицины, возможность получить страховку бесплатно или же оформить её за счёт работодателя - эти перспективы открывает Европа. Пожалуй, добавим сюда немного дегтя: здесь очень не хватает узкоспециализированных врачей.

К примеру, чтобы попасть во Франции к офтальмологу или дерматологу, иногда придется ждать полгода. В США вам окажут качественную и продвинутую медицинскую помощь: или за ваш счет, или за небольшую компенсацию от работодателя. Наша система здравоохранения похожа на британскую, но и здесь - слово “бесплатно" имеет слишком многозначительный смысл.