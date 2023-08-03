Від квітів до історії: Розповідаємо про нові тренди у туристичному Закарпатті

Війна диктує нові правила для туристичного бізнесу. Найпопулярніший напрямок відпочинку – Закарпаття поспішає відкрити нові ніші та випробувати найсучасніші тренди на туристах. Перевагою стали короткі але насичені подіями відпустки, тож з’явилося багато пропозицій на вікенди та подорожі одного дня. Дізнайтеся про нові можливості для свого відпочинку та вражень.

В який бік Закарпаття дивитися туристам

Багато популярних до війни туристичних об’єктів закрилися, або працюють тільки частково, але є й такі, що сягнули нового рівня та ледь справляються з попитом на свої послуги.

Тячівський район Закарпаття став прикладом швидкого розвитку у суворі часи. Відкрито одразу чотири сироварні, які запрошують туристів на екскурсії та дегустації смачних молочних еко продуктів.

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Хуста стала платформою для виробництва комбучі. Це газований кисло-солодкий продукт, на основі чаю. Основними інгредієнтами став чайний гриб, дріжджі, цукор та чорний чай. Користь продукту робить його переможцем серед газованих напоїв, адже це справді наділений корисними властивостями продукт. Хто ще не знайомий з чудовим еліксиром, радимо відправитися в Хусту, хоча б на день, для пізнавальної та корисної екскурсії.

Заїхати на Перечинщіну тепер мета українок, слідкуючих за б'юті сферою. Нове виробництво косметики, яке використовує для основи лаванду та троянди зацікавлює своїми виробами та магазином.

Діти стали основними туристами, тому підприємці організовують нові майданчики та заходи націлені на заняття підростаючих українців. Бальнеологічні курорти теж підлаштували свої програми та цілющі процедури.

Квітковий туризм набирає максимальних обертів з шаленою швидкістю. Підтвердженням тому став період цвітіння крокусів у Березинці та Колочаві, велика кількість фото з квітучими магноліями в інстаграм. А розквітлі сакури в Мукачеві зібрали численну кількість туристів на свій рожевий цвіт. Лавандова гора и гектари квітучих троянд служать чудовими декораціями для фотосесій та яскравих вражень на півдня. Квітуча липова алея Ужгорода (найдовша в Європі) також стала модельним подіумом для туристів.

Охопить квітучий туризм разом зі спортивними змаганнями. Lavanda Run пройшов 7 липня серед вздовж лавандових килимів у Перечині. Chizay Sparkling Wine Run стартує у Берегові і проходитиме вздовж виноградників Шато Чизай. Chateau Wine Run п’ятий раз збирає публіку та учасників, цього разу на Мукачівщині. Cannabis Run 2023 обіцяє здивувати кількістю фото з плантацій технічної коноплі.

Замок Паланок в Мукачеві відкрив двері нового кінотеатру, де професійна команда презентує результат своєї дворічної роботи – анімаційний фільм про виникнення фортеці.

Освітній туризм на Закарпатті

Якщо до війни перші місця займав розважальний туризм, то за два роки, наповнення популярних відпочинків, стало змінюватися в бік освітнього туризму. Чому так? Війна загострила питання передачі інформації поколінню нових українців. І, якщо в сфері освіти питання обговорюються відкрито, йдуть дискусії та зміни. То у побутовому вимірі українців, зовсім тихо, але потужно, випливло бажання зробити наступні покоління ще розумнішими та обізнаними, щоб у будь яких ситуаціях мати працьовиті вміючи руки та знання в голові.

Тому майстри Закарпаття швидко активізувалися та наповнили відпочинок дітей такими подіями, як похід на млин, з гарною екскурсією та практичними заняттями. Або, наприклад, в Угорському домі імені Мігая Мункачі дітей знайомлять з мінералами, природними явищами та змінами під впливом дії людства. Відвідання сейсмологічної станції під землею, також має освітній та пригодницьку атмосферу. Все розглядається в розрізі сьогодення та разом з групами обдумуються і засвоюються варіанти безпечних дій в майбутньому, та виправлення ситуації на сьогоднішній день.

Чайні плантації на Закарпатті мають гарні варіанти пізнавальних екскурсій та активного відпочинку. Професіонали у світі чаю передають секрети своїх знань, зацікавлюючи у розвитку і відновленні на своїй землі. Все від відновлення та турботи про плантації до якості та правильного заварювання чаю, можна дізнатися, завдяки такому відпочинку на Закарпатті.

Історичний туризм на Закарпатті

Такий вид туризму набрав обертів по всій Україні, але Закарпаття щільно насичене історичними пам’ятками, архітектурними та релігійними об’єктами, які єднаються у цілі тижневі тури або вихідні.

Побачивши реформатську церкву у Четфолво, будете вражені височенною, розмальованою вручну, стіною 1753 року. Мукачево додасть до вашого відпочинку найбільший сейф з часів Австро-Угорської імперії. Або відправляйтеся одразу на кіно площадку біля Нижнього Солотвина, щоб відчути себе героєм "Ватерлоо". Дуже вражаючим, на сьогоднішній день, є напис на пагорбі Тячівського району Закарпаття. Висаджені в часи Радянського Союзу дерева утворили слово "МИР", який так резонує з подіями.

Знати свою історію, дізнаватися про справжність подій, сьогодні, для українців мотиватор, який став основою для відновлення, апгрейду та популяризації історичного туризму.