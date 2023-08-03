От цветов к истории: Рассказываем о новых трендах в туристическом Закарпатье

Война диктует новые правила для туристического бизнеса. Самое популярное направление отдыха – Закарпатье, спешит открыть новые ниши и опробовать самые современные тренды на туристах. Преимуществом стали короткие, но насыщенные событиями отпуска, так что появилось много предложений на уикенды и путешествия в один день. Узнайте новые возможности для своего отдыха и впечатлений.

В какую сторону Закарпатья смотреть туристам

Многие популярные до войны туристические объекты закрылись, или работают только частично, но есть и достигшие нового уровня и едва справляющиеся со спросом на свои услуги.

Тачевский район Закарпатья стал примером быстрого развития в суровые времена. Открыты сразу четыре сыроварни, которые приглашают туристов на экскурсии и дегустации вкусных молочных эко продуктов.

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Хуста стала платформой для производства комбучи. Это газированный кисло-сладкий продукт на основе чая. Основными ингредиентами стали чайный гриб, дрожжи, сахар и чёрный чай. Польза продукта делает его победителем среди газированных напитков, ведь это действительно обладающий полезными свойствами продукт. Кто еще не знаком с отличным эликсиром, советуем отправиться в Хусту, хотя бы на день, для познавательной и полезной экскурсии.

Заехать на Перечинщину теперь цель украинок, следящих за бьюти сферой. Новое производство косметики, использующее для основы лаванду и розы, заинтересовывает своими изделиями и магазином.

Дети стали основными туристами, поэтому предприниматели организуют новые площадки и мероприятия, направленные на занятия подрастающих украинцев. Бальнеологические курорты тоже подстроили свои программы и лечебные процедуры.

Цветочный туризм набирает максимальные обороты с бешеной скоростью. Подтверждением тому стал период цветения крокусов в Березинке и Колочаве, большое количество фотографий с цветущими магнолиями в инстаграмм. А расцвевшие сакуры в Мукачево собрали множество туристов на свой розовый цвет. Лавандовая гора и гектары цветущих роз служат великолепными декорациями для фотосессий и ярких впечатлений на юге. Цветущая липовая аллея Ужгорода (самая длинная в Европе), также стала модельным подиумом для туристов.

Охватите цветущий туризм вместе со спортивными состязаниями. Lavanda Run прошел 7 июля, вдоль лавандовых ковров в Перечине. Chizay Sparkling Wine Run стартует в Берегово и будет проходить вдоль виноградников Шато Чизай. Chateau Wine Run в пятый раз собирает публику и участников, на этот раз на Мукачевщине. Cannabis Run 2023 обещает удивить количеством фото из плантаций технической конопли.

Замок Паланок в Мукачево открыл двери нового кинотеатра, где профессиональная команда презентует результат своей двухлетней работы – анимационный фильм о возникновении крепости.

Образовательный туризм в Закарпатье

Если до войны первые места занимал развлекательный туризм, то через два года, наполнение популярных отдыхов, стало меняться в сторону образовательного туризма. Почему так? Война обострила вопросы передачи информации поколению новых украинцев. И если в сфере образования вопросы обсуждаются открыто, идут дискуссии и изменения. То в бытовом измерении украинцев, совсем тихо, но мощно, возникло желание сделать следующие поколения еще более приспособленными и осведомленными, чтобы в любых ситуациях иметь трудолюбивые умеющие руки и знания в голове.

Поэтому мастера Закарпатья быстро активизировались и наполнили отдых детей такими событиями как поход на мельницу, с хорошей экскурсией и практическими занятиями. Или, например, в Венгерском доме имени Мигая Мункачи детей знакомят с минералами, природными явлениями и изменениями под влиянием человечества. Посещение сейсмологической станции под землей также имеет образовательную и приключенческую атмосферу. Все рассматривается в разрезе настоящего и вместе с группами обдумываются и усваиваются варианты безопасных действий в будущем и исправления ситуации на сегодняшний день.

Чайные плантации в Закарпатье имеют хорошие варианты познавательных экскурсий и активного отдыха. Профессионалы в мире чая передают секреты своих знаний, заинтересовывая развитие и восстановление на своей земле. Все от восстановления и заботы о плантациях к качеству и правильному завариванию чая, можно узнать благодаря такому отдыху на Закарпатье.

Исторический туризм в Закарпатье

Такой вид туризма набрал обороты по всей Украине, но Закарпатье плотно насыщено историческими достопримечательностями, архитектурными и религиозными объектами, которые объединяются в целые недельные туры или выходные.

Увидев реформатскую церковь в Четфолво, будете поражены высоченной, разрисованной вручную стеной 1753 года. Мукачево добавит к вашему отдыху самый большой сейф со времен Австро-Венгерской империи. Или отправляйтесь сразу на кино площадку возле Нижнего Солотвина, чтобы почувствовать себя героем Ватерлоо. Очень впечатляющим, на сегодняшний день, есть надпись на холме Тячевского района Закарпатья. .

Знать свою историю, узнавать подлинность событий, сегодня, для украинцев мотиватор, который стал основой для восстановления, апгрейда и популяризации исторического туризма.