Секрети, з якими ваша фіалка буде цвісти весь рік

Офіційно кімнатні фіалки називаються - сенполіями. Вони люблять світло, бояться холоду та не сприймають багато вологи. Фіалці можуть також загрожувати декілька видів шкідників.

Сенполії давно підкорили серця садівників. Кожен із 1500 видів має свої унікальні якості. Uaportal розповідає про основні секрети догляду за цією незвичайною рослиною, які допоможуть милуватись її цвітом цілий рік.

Як доглядати за сенполіями:

Ґрунт. Обирайте ґрунт, лише призначений для сенполій. В крайньому разі можна використати універсальний, але точно не використовуйте відкриті ґрунти. Там може знаходитись велика кількість шкідників, які лише погіршать стан квітки. Обов’язково не забудьте про дренаж! Для деяких квітів він зазвичай не потрібен, але не для фіалки. Полив. Кімнатна сенполія не любить багато вологи. Варто поливати її, враховуючи сухість повітря, не більше 2 разів на тиждень. До таких рослин слід ставитися дуже обережно. Вода не має потрапити на суцвіття квітки. Обприскувати листя в цей час теж не потрібно. Ідеальний варіант – полив з піддона. Потрібно гощик із фіалкою помістити у вологий живильний ґрунт. Це може бути вологий пісок, торф, річкова галька або керамзит. Обо’язково, не забудьте про отвір внизу ємності з фіалкою. Світло. Сенполія не може без яскравого світла, але не варто ставити її під прямі сонячні промені. Це може її убити. Тому краще ставити її на північних або західних вікнах, де сонце з’являється рідше. Однак, на південних вікнах квітка почне цвітіння раніше, але тоді вам доведеться затінити її легкими шторами або москітною сіткою, яка може розсіяти світло. Висаджування. Не потрібно висаджувати квітку у великий горщик, бо її коріння почне розростатися та освоювати нові території, а не цвісти. Пересаджувати сенполію варто лише тоді, коли ґрунту для зростання практично не залишилося. Остерігайтеся холоду та протягів. Фіалка теплолюбна рослина, але й тут головне знати міру. Найбільш комфортні умови для неї 20-22 градуси. Не перестарайтеся з добривами. Їх радять використовувати раз на місць, адже це може погано позначитися на листі. Якщо занадто багато добрив воно починає жовтіти та опадати. Розмноження. Найпростіше – вегетативно. Обирають зрілі живці: не занадто молоді, але й не старі. Таким умовам відповідають відростки другого ряду величиною від 2 см до 4 див. Для втечі воду заздалегідь готують: розчиняють в ній таблетку активованого вугілля. Це задля профілактики захворювань. Як тільки у поміщеного в рідину черешка з’являються коріння, його висаджують у грунт. Формуйте красиву розетку. Рекомедується стежити за тим, щоб фіалка не торкалась до вікна. У дорослої квітки систематично видаляйте бічні розетки. Якщо не дотримуватися цієї умови, ваша сенполія стане одним великим кущем і цвітіння бутонів припинеться. Зіпсоване листя та відцвілі квіти необхідно видаляти. Не залишайте корінців. Формувати красиву розетку рекомендується світлом. Просто періодично повертайте світки до світла різними сторонами, а також не забудьте проріджувати листочки.

Які хвороби можуть загрожувати фіалці?

Якщо забути про догляд за рослиною, вона може почати хворіти. Ви можете проаналізувати стан сенполії, поставити відповідний діагноз та скоректувати свої дії.

Якщо на листочках розетки з’явилися освіти коричневого кольору, варто поливати квітку теплішою водою.

На деяких ділянках рослини з’явився світло-жовтий колір. До цього причетні сонячні променні.

Усе листя почало жовтіти. Це можуть спричинити декілька чинників: перебір здобривами, сухе повітря або погіршений полив.

Дуже високі живці. Рослині холодно: дуже низька температура.

Які шкідники загрожують сенполії та як з ними боротись?

Сенполії загрожуюють:

Судинний бактеріоз

Білокрилка

Кліщ

Борошниста роса

Трипси

Борошнистий червець

Найнебезпечніше – це загнивання кореневої шийки. Основні ознаки: листя стає млявим та тьмяним. Вилікувати таку рослину майже неможливо. До того ж сенполія, стає загрозою для інших рослин, і може передати хворобу іншим кімнатним рослинам.

Та варто спробувати її врятувати. Потрібно її викопати та відокремити усі вражені ділянки, продезинфікувати горщик господарським милом та висадити знову. Якщо ж так сталося, що рослина повністю захворіла, є один єдиний вихід – різати здорові листочки і знову висаджувати рослину.

Дотримуйтесь цих простих правил і фіалка радуватиме вас своїм цвітінням!

Міфи про фіалку:

У древніх греків називали фіалку квіткою печалі та смерті. Нею усипали смертне ложе молодих дівчат. Але в цей же час вона була символом весни. Вінки з фіалок одягали на голови дітям, які дрсягали трьох років, натякаючи, що минула найбезтурботніша рання пора їх життя.

У древніх римлян фіалка називалася квіткою Юпітера. А за легендою, бог світла Аполлон переслідував одну з красунь дочок Атласа. Тож дівчина звернулася до Зевса з проханням про допомогу. Великий громовержець пожалів дівчину та перетворив її в квітучу фіалку. І, напевно, довго довелось би знаходитися фіалці на небесах, якби квіти не сподобалися доньці Зевса красуні Персефоні. Зустрівши поглядом фіалку, Персефона встала на коліна та з цікавістю розглядала кожний їх вінчик і вибирала для букету свіжі і красиві квітки. Тут до неї підкрався бог підземного царства Аїд. Персефона кинулася тікати від нього, прижимаючи до грудей зірвані фіалки, але Аїд все таки наздогнав її. Відбиваючись, дівчина виронила фіалки, і вони впали на землю.

Ось звідки дуалістичність в почесті квітки у древніх греків: з однієї сторони – фіалка – ознака праці; з другої – символ оживаючої природи.

Походження фіалки :

Батьківщиною фіалки ж прийнято вважати Узамборські гори і от чому:

Історія квітки починається зі сходу Африки в далекому 1892 році за дуже романтичних обставин.

Губернатор Адальберт фон Сен-Поль прогулювався зі своєю нареченою біля підніжжя Узамбарських гір, коли помітив поміж каміння невеличкі і невідомі йому до цього часу квіти фіолетового кольору. Вони надзвичайно сподобались молодим людям, а враховуючи те, що батько губернатора був квіткарем та колекціонером, зразки квітів і насіння були відправлені йому.

Батько губернатора успішно зміг підтримати життєдіяльність і розмножити рослину, яка й отримали назву сенполії, співзвучну з прізвищем їх першовідкривачів. Узамбарські гори з того часу вважаються батьківщиною фіалки кімнатної.

Після того, як фіалки вперше представили на міжнародній виставці квітів в Бельгії, їх красу оцінили у всій Європі. І з того часу їх стрімко почали розмножувати в багатьох країнах.

Нагадаємо, раніше Uaportal повідомляв про те, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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