26 березня – День Національної гвардії України: вітання та картинки

У неділю, 26 березня, в Україні відзначається професійне свято військових правоохоронців День Національної гвардії України. Національна гвардія Украіни — це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС.

Бійці НГУ щоденно виконують завдання із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки та захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Відео дня

Службовці Нацгвардії виконують завдання по протидії злочинності, здійснюють охорону важливих об’єктів, дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, конвоювання, екстрадицію та охорону підсудних, забезпечують мир, спокій, безпеку, громадський порядок на всій території країни. Що найважливіше – бійці НГУ воюють проти російських окупантів.

Вітання з Днем Національної гвардії України у картинках та прозі:

Вітаємо службовців, співробітників, ветеранів НГУ з професійним святом! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, миру і добробуту, родинного тепла, сил та енергії для нових здобутків!

Внесок кожного з вас у національну безпеку країни – безцінний! Ви щодня доводите, що вірність присязі та відданість народу України для вас – не пусті слова. Ми пишаємось та віддаємо шану й тим бійцям, які зустрічають цей день на передовій, продовжують боронити країну від окупанта. Дякуємо вам за захист нашої України. Це гідно поваги та наслідування.

Бажаємо усім військовослужбовцям та ветеранам Національна гвардія України міцного здоров’я, щастя, добробуту, наснаги в службовій діяльності на благо держави та українського народу.

У воїнів Національної гвардії України є святі слова, які переконливо визначають роль і призначення національного війська – служити українському народові. У відповідальний час народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників, для яких служіння народу – найвища честь, покликання, обов’язок. Сила та міць української держави – у єдності армії та народу. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у військовому вишколу, миру і злагоди в кожній родині, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов’язку перед Україною!

Шановні нацгвардійці! З Днем Національної гвардії України! Ваша служба є прикладом мужності, витримки, загартованості тіла та духу. Ви гідно витримали всі випробування, пройшли крізь пекло війни, здобули довіру та повагу всього українського народу та визнання світу. Дякуємо за оборону Держави! Божого благословення, витримки, добробуту, миру, нових перемог над агресором, звершень у службовій діяльності, довгих років життя!

Щира вдячність вам, Національна гвардія України, за вашу нелегку службу, особливо тим службовцям, хто зустрічає професійне свято на війні проти російських інтервентів. Бажаємо вам всіляких успіхів і досягнень в почесній справі служіння Україні. Зичимо усім гвардійцям, їхнім рідним і близьким міцного здоров’я, щастя, миру і добра!

Це свято тих, хто справою свого життя обрав забезпечення безпеки держави, захист та охорону життя громадян, хто за покликом серця боронить рідну землю. Без сумніву ви, свідомо зробивши свій патріотичний вибір, здобули повагу та вдячність усього українського народу, ви своєю важливою справою нагадали всьому світові про те, що Україна у надійних руках.

Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом та дозвольте побажати вам та вашим родинам міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, стабільності та миру. Нехай любов до рідного країни та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій і відповідальній справі служіння українському народу.

Шановні військовослужбовці Національної гвардії України! Щиро вітаємо вас із професійним святом! Нехай любов до рідного краю та людська вдячність надають вам наснаги у вашій нелегкій і відповідальній справі виконання почесного обов’язку перед Вітчизною. Миру усім нам!

Вітаємо з Днем Національної гвардії України та бажаємо стійкості, впевненості, мужності, сил, здоров'я, ентузіазму, кмітливості, витримки, самовіддачі, патріотизму, вірної дружби, удачі та гідних успіхів на службі, на особистому фронті та у будь-яких справах.

З Днем Нацгвардії! Міцного здоров'я, залізного терпіння та хороброго духу! Нехай усі ваші цілі та мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними та цілеспрямованими! Ви є прикладом мужності для всіх чоловіків у нашій країні та за її межами!

Нагадаємо, 7 квітня українці відзначатимуть Благовіщення. Читайте про все, що відомо про це свято.

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