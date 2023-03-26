26 марта – День Национальной гвардии Украины: поздравления и картинки

В воскресенье, 26 марта, в Украине отмечается профессиональный праздник военных стражей порядка День Национальной гвардии Украины. Национальная гвардия Украины – это военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему МВД.

Бойцы НГУ ежедневно выполняют задачи по защите и охране жизни, правам, свободам и законным интересам граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами — по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, прекращение террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Видео дня

Бойцы Нацгвардии выполняют задачи по противодействию преступности, осуществляют охрану важных объектов, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, конвоирование, экстрадицию и охрану подсудимых, обеспечивают мир, спокойствие, безопасность, общественный порядок на всей территории страны. Самое важное – бойцы НГУ воюют против российских оккупантов.

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины в картинках и прозе:

Поздравляем служащих, сотрудников, ветеранов НГУ с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, семейного тепла, сил и энергии для новых достижений!

Вклад каждого из вас в национальную безопасность страны – бесценен! Вы каждый день доказываете, что верность присяге и преданность народу Украины для вас – не пустые слова. Мы гордимся и чтим и тех бойцов, которые встречают этот день на передовой, продолжают защищать страну от оккупанта. Спасибо вам за защиту нашей Украины. Это достойно уважения и подражания.

Желаем всем военнослужащим и ветеранам Национальная гвардия Украины крепкого здоровья, счастья, благосостояния, сил в служебной деятельности на благо государства и украинского народа.

У воинов Национальной гвардии Украины есть святые слова, которые убедительно определяют роль и предназначение национальной армии – служить украинскому народу. В ответственное время народ всегда с особым вниманием смотрит на своих защитников, для которых служение народу – высшая честь, призвание, долг. Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Желаем крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, мира и согласия в каждой семье, сил и неисчерпаемой жизненной энергии для успешного выполнения почетного долга перед Украиной!

Дорогие нацгвардейцы! С Днем национальной гвардии Украины! Ваша служба является примером мужества, выдержки, закаленного тела и духа. Вы достойно выдержали все испытания, прошли через ад войны, получили доверие и уважение всего украинского народа и признание мира. Спасибо за оборону Государства! Божьего благословения, выдержки, благополучия, мира, новых побед над агрессором, свершений в служебной деятельности, долгих лет жизни!

Искренняя благодарность вам, Национальная гвардия Украины, за вашу нелегкую службу, особенно тем служащим, кто встречает профессиональный праздник на войне против российских интервентов. Желаем вам всяческих успехов и достижений в почетном деле служения Украине. Желаем всем гвардейцам, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Это праздник тех, кто делом своей жизни избрал обеспечение безопасности государства, защиту и охрану жизни граждан, кто по зову сердца защищает родную землю. Без сомнения вы, сознательно сделав свой патриотический выбор, обрели уважение и благодарность всего украинского народа, вы своим важным делом напомнили всему миру, что Украина в надежных руках.

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и позвольте пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма, стабильности и мира. Пусть любовь к родной стране и человеческая благодарность придают вам силы в нелегком и ответственном деле служения украинскому народу.

Дорогие военнослужащие Национальной гвардии Украины! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть любовь к родному краю и человеческая благодарность придают вам силы в вашем нелегком и ответственном деле выполнения почетного долга перед Отчизной. Мира всем нам!

Поздравляем с Днем Национальной гвардии Украины и желаем стойкости, уверенности, мужества, сил, здоровья, энтузиазма, сообразительности, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, личном фронте и в любых делах.

С Днем Нацгвардии! Крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Вы являетесь примером мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!

Напомним, 7 апреля украинцы будут отмечать Благовещение. Читайте обо всем, что известно об этом празднике.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!