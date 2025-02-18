$50 млн для Blockaid: чи стане криптовалюта безпечнішою?

Безпека у світі блокчейну набуває дедалі більшої важливості, особливо на тлі зростання випадків кібератак та збільшення активності фінансових установ у криптопросторі. Компанія Blockaid, яка спеціалізується на захисті криптовалютних транзакцій, залучила $50 млн у рамках раунду фінансування серії B. Очолив інвестиційний раунд фонд Ribbit Capital, а також участь взяли GV, Variant, Cyberstarts та інші. Це фінансування відкриває нові можливості для посилення захисту користувачів цифрових активів.

Blockaid відома своїм підходом до захисту блокчейн-транзакцій у режимі реального часу. За 2024 рік компанія перевірила понад 2,4 млрд транзакцій і заблокувала 71 млн атак, що свідчить про стрімке зростання загроз у криптопросторі. Однією з головних проблем залишається шахрайство через фішингові сайти, зловмисні смарт-контракти та атакувальні вектори, що використовують довіру користувачів до популярних децентралізованих додатків. Останнім часом спостерігається збільшення атак, спрямованих на інвесторів у Web3 та DeFi, що робить роль Blockaid ще більш значущою.

Нові інвестиції дозволять компанії не лише розширити свої дослідницькі та інженерні команди, а й значно покращити алгоритми машинного навчання. Це допоможе швидше і точніше виявляти нові загрози, що розвиваються в міру ускладнення кіберзлочинності. Blockaid планує поглибити інтеграцію з криптовалютними платформами та гаманцями, щоб створити ще більш ефективну систему виявлення загроз. З урахуванням зростаючої популярності Web3 та DeFi, це може значно підвищити рівень безпеки для мільйонів користувачів.

Ця подія має важливе значення для всієї криптоіндустрії. За даними останніх звітів, лише у другій половині 2024 року обсяг транзакцій зі стейблкоїнами перевищив $8,5 трлн, що свідчить про активну інституційну та роздрібну інтеграцію цифрових активів у фінансову систему. Разом із цим зростає і число зловмисників, які використовують складні схеми атак для викрадення коштів. Надійний захист від таких загроз є ключовим чинником для залучення нових користувачів та великих фінансових компаній до крипторинку. Без ефективної кібербезпеки індустрія ризикує втратити довіру, що може загальмувати її подальший розвиток.

Розвиток таких компаній, як Blockaid, є частиною загальної тенденції до покращення інфраструктури безпеки в криптоекосистемі. Якщо інноваційні рішення зможуть випереджати нові загрози, це не лише захистить користувачів, а й зміцнить загальну довіру до цифрових активів. У майбутньому можна очікувати, що технології безпеки стануть стандартною частиною криптовалютної індустрії, роблячи її більш захищеною та придатною для масового використання.

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