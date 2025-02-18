$50 млн для Blockaid: станет ли криптовалюта безопаснее?

Безопасность в мире блокчейна приобретает всё большее значение, особенно на фоне роста кибератак и увеличения активности финансовых учреждений в криптопространстве. Компания Blockaid, специализирующаяся на защите криптовалютных транзакций, привлекла $50 млн в рамках раунда финансирования серии B. Лидером инвестиционного раунда выступил фонд Ribbit Capital, также участие приняли GV, Variant, Cyberstarts и другие. Эти инвестиции открывают новые возможности для усиления защиты пользователей цифровых активов.

Blockaid известна своим подходом к защите блокчейн-транзакций в режиме реального времени. В 2024 году компания проверила более 2,4 млрд транзакций и заблокировала 71 млн атак, что свидетельствует о стремительном росте угроз в криптопространстве. Одной из главных проблем остаётся мошенничество через фишинговые сайты, вредоносные смарт-контракты и атакующие векторы, использующие доверие пользователей к популярным децентрализованным приложениям. В последнее время наблюдается рост атак, направленных на инвесторов в Web3 и DeFi, что делает роль Blockaid ещё более значимой.

Новые инвестиции позволят компании не только расширить свои исследовательские и инженерные команды, но и значительно улучшить алгоритмы машинного обучения. Это поможет быстрее и точнее выявлять новые угрозы, которые развиваются по мере усложнения киберпреступности. Blockaid планирует углубить интеграцию с криптовалютными платформами и кошельками, чтобы создать ещё более эффективную систему выявления угроз. С учётом растущей популярности Web3 и DeFi, это может значительно повысить уровень безопасности для миллионов пользователей.

Это событие имеет важное значение для всей криптоиндустрии. По данным последних отчётов, только во второй половине 2024 года объём транзакций со стейблкоинами превысил $8,5 трлн, что свидетельствует об активной институциональной и розничной интеграции цифровых активов в финансовую систему. Вместе с этим растёт и число злоумышленников, использующих сложные схемы атак для кражи средств. Надежная защита от таких угроз является ключевым фактором для привлечения новых пользователей и крупных финансовых компаний на крипторынок. Без эффективной кибербезопасности индустрия рискует потерять доверие, что может затормозить её дальнейшее развитие.

Развитие таких компаний, как Blockaid, является частью общей тенденции к улучшению инфраструктуры безопасности в криптоэкосистеме. Если инновационные решения смогут опережать новые угрозы, это не только защитит пользователей, но и укрепит общее доверие к цифровым активам. В будущем можно ожидать, что технологии безопасности станут стандартной частью криптовалютной индустрии, делая её более защищённой и пригодной для массового использования.

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