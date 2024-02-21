58-ма бригада показала, як кілька діб громила російських морпіхів (відео)

Масовано, довго, незважаючи на втрати – так проводять "м’ясні" штурми окупанти. Але наші воїни мужньо та вправно тримають оборону, завдаючи ворогу вбивчі удари.

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Типовий приклад – недавні потуги росіян захопити позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

"Днями російські окупанти активізувалися і пішли у наступ, – повідомила пресслужба 58 ОМПБр. – Кілька діб "виговці" відбивали атаки противника. Знищено до роти російських морпіхів, 3 танки, 5 БМП-3/БМД-4, стільки ж МТЛБ".

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Вражаючий підсумок своєї бойової роботи 58-ма бригада показала у відеоролику – це варто подивится!

"Наші воїни проявили характер, дали відсіч ворогу, гідно і чесно виконали свій обов’язок. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя у бою, але не здригнувся і не відступив. Продовжуємо боронити Україну!" – резюмує 58 ОМПБр.

Раніше з’явилося відео, як морпіхи 35 ОБрМП встановили прапор України у Кринках.