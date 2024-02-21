Массированно, долго, несмотря на потери – так проводят "мясные" штурмы оккупанты. Но наши воины мужественно и умело держат оборону, нанося врагу убийственные удары.

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Типичный пример – недавние потуги россиян захватить позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

"На днях российские оккупанты активизировались и пошли в наступление, – сообщила прессслужба 58 ОМПБр. – Несколько суток "выговцы" отражали атаки противника. Уничтожены около роты российских морпехов, 3 танка, 5 БМП-3/БМД-4, столько же МТЛБ".

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Впечатляющий результат своей боевой работы 58-я бригада показала в видеоролике – это стоит посмотреть!

"Наши воины проявили характер, дали отпор врагу, достойно и честно выполнили свой долг. Вечная память тем, кто отдал жизнь в бою, но не дрогнул и не отступил. Продолжаем защищать Украину!" – резюмирует 58 ОМПБр.

Ранее появилось видео, как морпехи 35 ОБрМП установили флаг Украины в Крынках.