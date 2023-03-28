Квітень принесе великі неприємності трьом знакам зодіаку: ось, що на них чекає

Квітень, який розпочнеться з повні у Терезах, принесе великі неприємності трьом уродженцям зодіакального кола. Несподівані події виб'ють із колії, зруйнують усі плани та поставлять перед вибором, від якого залежатиме майбутнє.

За словами астрологів, погані новини отримають Козероги, Діви та Раки. Якщо одним загрожують фінансові проблеми, то інші можуть зіштовхнутися із зрадою коханої людини.

Козеріг

Козерогам доведеться запастися терпінням: жодна з важливих для них справ не відбуватиметься так швидко, як їм хотілося б. Виникнуть несподівані затримки та перешкоди, а також чималі труднощі у спілкуванні з важливими для них людьми. Якщо уродженці знаку не навчаться стримувати свої емоції, то конфлікти з партнером можуть перейти ту "червону межу", після якої відновити стосунки буде неможливо.

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Діва

Діви можуть неправильно зрозуміти чиїсь наміри цього місяця та стати жертвами обману: уродженці знаку навіть не помітять, що ними вміло маніпулюють. Більше того, вони можуть і не підозрювати, що їхня друга половинка вже давно крутить роман на стороні. Ця новина стане для Дів ударом, який буквально зруйнує всі плани на майбутнє. Уродженці знаку не зможуть пробачити зради і можуть впасти у затяжну депресію.

Рак

Повня погано вплине на всіх Раків, які останнім часом воліли жити минулим, замість того, щоб зосередитися на сьогоденні. Особисті переживання негативно позначаться на роботі уродженців знаку: вони можуть провалити важливий проєкт, на який керівництво покладало надії. Через це Раки опиняться на межі звільнення, і якщо не будуть активно діяти, то втратять посаду, до якої довго йшли, і опиняться на краю фінансової прірви.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.