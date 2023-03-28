Апрель принесет большие неприятности трем знакам зодиака: вот, что их ждет

Апрель, который начнется с полнолуния в Весах, принесет большие неприятности трем уроженцам зодиакального круга. Неожиданные события выбьют из колеи, разрушат все планы и поставят перед выбором, от которого будет зависеть будущее.

По словам астрологов, плохие новости получат Козероги, Девы и Раки. Если одним грозят финансовые проблемы, то другие могут столкнуться с предательством любимого человека.

Козерог

Козерогам придется запастись терпением: ни одно из важных для них дел не будет происходить так быстро, как им хотелось бы. Возникнут неожиданные задержки и препятствия, а также немалые трудности в общении с важными для них людьми. Если уроженцы знака не научатся сдерживать свои эмоции, то конфликты с партнером могут перейти ту "красную черту", после которой восстановить отношения будет невозможно.

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Дева

Девы могут неправильно понять чьи-то намерения в этом месяце и стать жертвами обмана: уроженцы знака даже не заметят, что ими умело манипулируют. Более того, они могут и не подозревать, что их вторая половинка уже давно крутит роман на стороне. Эта новость станет для Дев ударом, который буквально разрушит все планы на будущее. Уроженцы знака не смогут простить предательства и могут впасть в затяжную депрессию.

Рак

Полнолуние плохо повлияет на всех Раков, которые в последнее время предпочитали жить прошлым, вместо того чтобы сосредоточиться на настоящем. Личные переживания негативно скажутся на работе уроженцев знака: они могут провалить важный проект, на который руководство возлагало надежды. Из-за этого Раки окажутся на грани увольнения, и если не предпримут никаких действий, то потеряют должность, к которой долго шли, и окажутся на краю финансовой пропасти.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.