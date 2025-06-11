Армія РФ атакувала Харків дронами: пошкоджено житлові будинки та підприємства, 2 людей загинуло, 60 поранено, серед них 8 дітей (фото)

У ніч проти вівторка російські війська здійснили масований удар по Харкову за допомогою 17 безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Під ворожий вогонь потрапили Слобідський і Основ’янський райони міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 60 отримали поранення, серед них — дев’ятеро дітей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС.

За словами Терехова, обстріл тривав з 00:31 до 00:40. Безпілотники вдарили по житлових кварталах, завдавши прямі удари по багатоповерхівках, приватних будинках, дитячих майданчиках, об'єктах громадського транспорту та промисловості.

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У результаті ударів виникли масштабні пожежі, пошкоджено дахи будинків, вигоріли автомобілі, вибуховими хвилями вибито вікна. Також зафіксовано руйнування тролейбусного депо, пошкодження контактної мережі та комунальної інфраструктури.

Спершу повідомлялось про 54 постраждалих, згодом їхня кількість зросла до 57, а станом на 9 ранку — до 60 осіб. Серед поранених – діти віком від 2 до 15 років. Зокрема, до лікарні госпіталізували 2-річну дівчинку та 15-річного хлопця. Деяких мешканців вдалося врятувати з охоплених вогнем квартир.

За словами Синєгубова, у Слобідському районі внаслідок прильоту по тролейбусному депо госпіталізували дев’ятьох людей, серед яких — двоє дітей.

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