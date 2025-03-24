Армія РФ атакувала Київщину та Запоріжжя: виникли пожежі, пошкоджені будинки, є поранена (фото)

Пізно ввечері 24 березня, на Запоріжжі пролунав вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, постраждала одна жінка.

Вибух стався під час оголошеної повітряної тривоги. На місце події оперативно виїхали екстрені служби. Про це повідомив Федоров у соцмережах.

Пізніше очільник області уточнив, що вибухова хвиля та уламки пошкодили вікна в багатоповерхових будинках, гаражах та приватних оселях, розташованих неподалік епіцентру влучання. Внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці, втім від госпіталізації вона відмовилася.

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Запорізька ОВА

Читайте також: Армія РФ атакувала Кропивницький дронами: місто пережило наймасованішу атаку, 10 людей поранено, серед них - дитина (фото)

Тим часом у Фастівському районі Київської області внаслідок чергової атаки російських дронів постраждав 37-річний чоловік. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Постраждалий отримав осколкові поранення живота, грудної клітки, стегон і голови. Йому оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували до місцевої лікарні.

Унаслідок обстрілу в районі також були пошкоджені два приватні будинки. Крім того, виникла пожежа на території одного з торговельних підприємств, яку рятувальникам вдалося ліквідувати.

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!