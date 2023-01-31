Астролог розповів, де ховається Путін, та назвав терміни перемоги України у війні

Президент Росії Володимир Путін, котрий розв'язав криваву війну проти України, вже давно ховається від громадськості. Він використовує двійників, які виходять до народу та з'являються на екранах телебачення.

Про це ТСН заявив астролог Влад Росс. "То за Уралом він живе у бункері, то в Тиві. Саме тому росіяни у різних місцях розміщують свою ППО", - зазначив він.

За словами Росса, для України переломний момент у війні настане навесні 2023 року – ЗСУ почнуть потужно громити російських окупантів та зможуть повернути Крим. Астролог нагадав, що у рік Тигра відбувалися наймасштабніші війни. Так, у 1914 році розгорілася Перша світова війна, анексія Австрії відбулася у 1938 році. 2022 рік був роком Водного Тигра.

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"Повна перемога, а це повна капітуляція Росії, має дозріти в червні. Уран – планета свободи і нашої країни, входить до будинку нерухомості, і це буде в червні. Планета Плутон повертається з Водолія, пов'язаного з Росією, до Козерога, саме в день незалежності Росії – 12 червня", – наголосив астролог.

Він додав, що біля цієї дати буде оформлено перемогу України у війні.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.