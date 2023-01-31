Астролог рассказал, где прячется Путин, и назвал сроки победы Украины в войне

Президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, уже давно скрывается от общественности. Он использует двойников, которые выходят к народу и появляются на экранах телевидения.

Об этом ТСН заявил астролог Влад Росс. "То за Уралом он живет в бункере, то в Тыве. Именно поэтому россияне в разных местах размещают свою ПВО", – отметил он.

По словам Росса, для Украины переломный момент в войне наступит весной 2023 года – ВСУ начнут мощно громить российских оккупантов и смогут вернуть Крым. Астролог напомнил, что в год Тигра происходили самые масштабные войны. Так, в 1914 году разгорелась Первая мировая война, аннексия Австрии произошла в 1938 году. 2022 был годом Водного Тигра.

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"Полная победа, а это полная капитуляция России, должна созреть в июне. Уран – планета свободы и нашей страны, входит в дом недвижимости, и это будет в июне. Планета Плутон возвращается из Водолея, связанного с Россией, в Козерог, именно в день независимости России – 12 июня", – подчеркнул астролог.

Он добавил, что приблизительно в эту дату будет оформлена победа Украины в войне.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.