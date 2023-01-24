Астрологи назвали ключові слова для всіх знаків зодіаку на рік Чорного Кролика: це визначить їхнє майбутнє

Рік Чорного Водяного Кролика готує безліч новин та змін для всіх уродженців зодіакального кола. Кожен із них зіткнеться з низкою завдань, подолавши які стане сильніше та впевненіше у своїх силах.

За словами астрологів, трансформації, які відбудуться, здатні визначити майбутнє. Тож читайте, під яким гаслом пройде цей рік для вас.

Овни – достаток. Уродженці знаку багато працюватимуть, щоб забезпечити собі бажаний рівень фінансового благополуччя, і удача буде на їхньому боці.

Тельці – зміни. Вони можуть змінити місце проживання, сферу діяльності та коло спілкування.

Близнюки – виклики. Їм доведеться залишити позаду всі свої страхи і прийняти життя таким, яким воно є – з усіма труднощами.

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Раки – захист. Уродженці знаку навчаться відстоювати свої права, не покладаючись на випадок.

Леви – прихильність. Самотні зустрінуть ту людину, з якою захочуть провести все своє життя, а ті, хто в парі, ще більше почнуть цінувати стосунки.

Діви – концентрація. Уродженцям знаку треба бути у формі, щоб упоратися з усіма завданнями, і тоді на них чекає справжнє кар'єрне зростання.

Терези – мудрість. Вони забудуть про старі образи, відпустять минуле та почнуть життя з чистого аркуша.

Скорпіони – пробудження. Уродженці цього знаку зрозуміють, що живуть не тим життям, про яке мріяли, і почнуть діяти заради змін.

Стрільці – перехід. Уродженці знаку можуть змінити роботу на більш оплачувану або перейти на новий рівень у стосунках, уклавши шлюб.

Козероги – зобов'язання. Вони будуть так зайняті справами, що про відпочинок можна забути, але заробітки порадують.

Водолії – радість. Уродженці знаку будуть задоволені своїми досягненнями та дозволять собі подорож, про яку давно мріяли.

Риби – прибуток. На них чекає справжній фінансовий успіх, тож до кінця року зможуть порадувати себе великою покупкою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.