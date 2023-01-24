Астрологи назвали ключевые слова для всех знаков зодиака в год Черного Кролика: это определит их будущее

Год Черного Водяного Кролика готовит множество новостей и перемен для всех уроженцев зодиакального круга. Каждый из них столкнется с рядом задач, преодолев которые станет сильнее и увереннее в своих силах.

По словам астрологов, трансформации, которые произойдут, способны предопределить будущее. Так что читайте, под каким лозунгом пройдет этот год для вас.

Овны –изобилие. Уроженцы знака будут много трудиться, чтобы обеспечить себе желаемый уровень финансового благополучия, и удача будет на их стороне.

Тельцы – перемены. Они могут сменить место жительства, сферу деятельности и круг общения.

Близнецы – вызовы. Им придется оставить позади все свои страхи и принять жизнь такой, какой она есть – со всеми трудностями.

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Раки – защита. Уроженцы знака научатся отстаивать свои права, не полагаясь на случай.

Львы – привязанность. Одинокие встретят того человека, с которым захотят провести всю свою жизнь, а те, кто в паре, еще больше начнут ценить отношения.

Девы – концентрация. Уроженцам знака нужно быть в форме, чтобы справиться со всеми задачами, и тогда их ждет настоящий карьерный рост.

Весы – мудрость. Они забудут о старых обидах, отпустят прошлое и начнут жизнь с чистого листа.

Скорпионы – пробуждение. Уроженцы этого знака вдруг поймут, что живут не той жизнью, о которой мечтали, и начнут действовать ради перемен.

Стрельцы – переход. Уроженцы знака могут сменить работу на более высокооплачиваемую или перейти на новый уровень в отношениях, заключив брак.

Козероги – обязательства.Они будут так заняты делами, что об отдыхе можно забыть, но заработки порадуют.

Водолеи – радость. Уроженцы знака будут довольны своими достижениями и позволят себе путешествие, о котором давно мечтали.

Рыбы – прибыль. Их ждет настоящий финансовый успех, так что к концу года смогут порадовать себя крупной покупкой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.