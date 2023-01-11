Астрологи розповіли, як транзит Сатурна у Водолії вплине на кар'єру у 2023 році: Овен – Діва

Сатурн є найповільнішою планетою, і коли він увійшов у знак, він не залишає його протягом двох з половиною років, перш ніж перейти до наступного знаку. 17 січня 2023 року він перейде у Водолія із Козерога.

Сатурн вважається однією з найсильніших і найстрашніших планет. Астрологи пояснили, який вплив матиме транзит Сатурна у Водолії на першу половину знаків зодіаку, від Овна до Діви.

Овен

Транзит Сатурна у Водолія може стати вдалим часом для бізнесу або тих, хто шукає роботу. Є ймовірність того, що ви можете отримати підвищення на поточній роботі або отримати підтримку вашого боса чи колег.

У тих, хто займається бізнесом, є ймовірність отримання нового замовлення або великих фінансових прибутків. Студентам, які готуються до конкурсних іспитів та інших можливостей, радять докласти додаткових зусиль, щоб отримати бажані результати.

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Телець

Очікується, що цей період відкриє нові та незвідані сфери в житті Тельців, які займаються бізнесом або будь-якою роботою. Бажано не вибирати жодну зі сфер, які ви вважаєте ризикованими. Можливі зміни на робочому місці, можлива зміна роботи або навіть переведення.

Рідні люди, які займаються бізнесом, ймовірно, отримають пропозиції з-за кордону чи інших регіонів щодо розширення, чи нової роботи під час транзиту Сатурна в період Водолія. Для студентів ця фаза вимагатиме багато наполегливої ​​роботи та додаткових зусиль.

Близнюки

Транзит Сатурна 2023 року здається хорошим періодом з точки зору кар’єри для Близнюків. Ті, хто працює чи займається бізнесом, цього разу можуть розраховувати на нову тенденцію. Якщо ви шукаєте роботу в цей період, є ймовірність отримати хороші новини.

Ділові люди можуть отримати можливість вивчити нові варіанти іноземних товарів, але є ймовірність занепокоєння їхніх співробітників. Здається, вас чекають тривалі подорожі у справах або на роботу, можливо, за кордон. Тим, хто бажає вступити до іноземного університету, фаза транзиту Сатурна виглядає сприятливою.

Рак

Очікується, що транзит Сатурна у Водолії для Раків буде дещо складним. У деяких випадках це може бути період, наповнений неприємностями, особливо пов'язаними з кар'єрою. Тим, хто перебуває на службі, потрібно буде докласти зусиль, щоб досягти бажаного успіху.

Деякі Раки можуть втратити роботу або зіткнутися з іншим ризиком. Є ймовірність вступити в суперечки зі старшими або начальством. Тим, хто займається бізнесом, рекомендується обережно вкладати гроші. Вони повинні починати будь-яке нове підприємство з належним плануванням і бюджетом; інакше існує велика ймовірність зіткнутися з втратою.

Лев

Леви можуть отримати підвищення по службі, а ті, хто шукає нову роботу, можуть отримати її за бажанням. Можуть бути зміни в режимі роботи або вас можуть перевести на інше місце. Тим, хто перебуває в партнерстві, рекомендується бути обережними, інакше можуть виникнути конфлікти.

Астрологи рекомендують утриматися від участі в будь-якій новій партнерській угоді. Студентам доведеться більше працювати, щоб показати себе, особливо тим, хто навчається у вищих навчальних закладах.

Діва

Можливі зміни в роботі. Є великі шанси отримати нову бажану роботу. Діви будуть відчувати стрес із підвищеним робочим тиском, і можуть також залишатися в напрузі з деяких інших причин.

Існує ймовірність того, що бізнесмени можуть зіткнутися з відсутністю співпраці та підтримки з боку працівників. Навіть у ці часи можна працювати краще, ніж його конкуренти. Рекомендується бути особливо обережним, якщо ви працюєте з іноземними делегатами або міждержавними людьми.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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