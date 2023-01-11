Астрологи рассказали, как транзит Сатурна в Водолее повлияет на карьеру в 2023 году: Овен – Дева

Сатурн является самой медленной планетой, и когда он вошел в знак, он не покидает его в течение двух с половиной лет, прежде чем перейти к следующему знаку. 17 января 2023 г. он перейдет в Водолея из Козерога.

Сатурн считается одной из самых сильных и страшных планет. Астрологи объяснили, какое влияние будет иметь транзит Сатурна в Водолее на первую половину знаков зодиака, от Овна до Девы.

Овен

Транзит Сатурна в Водолее может стать удачным временем для бизнеса или ищущих работу. Есть вероятность того, что вы можете получить повышение на текущей работе или получить поддержку вашего босса или коллег.

У тех, кто занимается бизнесом, есть вероятность получения нового заказа или больших финансовых прибылей. Студентам, которые готовятся к конкурсным экзаменам и другим возможностям, советуют приложить дополнительные усилия, чтобы получить желаемые результаты.

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Телец

Ожидается, что этот период откроет новые и неизведанные сферы жизни Тельцов, которые занимаются бизнесом или любой работой. Желательно не выбирать ни одну из сфер, которые вы считаете рискованными. Возможны смены на рабочем месте, возможное изменение работы или даже перевод.

Родные люди, занимающиеся бизнесом, вероятно, получат предложения из-за границы или других регионов по расширению или новой работе во время транзита Сатурна в период Водолея. Для студентов эта фаза потребует много упорной работы и дополнительных усилий.

Близнецы

Транзит Сатурна 2023 кажется хорошим периодом с точки зрения карьеры для Близнецов. Те, кто работает или занимается бизнесом, на этот раз могут обрести новую тенденцию. Если вы ищете работу в этот период, есть возможность получить хорошие новости.

Деловые люди могут получить возможность изучить новые варианты иностранных товаров, но есть вероятность беспокойства их сотрудников. Кажется, вас ждут продолжительные путешествия по делам или работе, возможно, за границу. Желающим поступить в иностранный университет фаза транзита Сатурна выглядит благоприятной.

Рак

Ожидается, что транзит Сатурна в Водолее для Раков будет несколько сложным. В некоторых случаях это может быть период, наполненный неприятностями, особенно связанными с карьерой. Тем, кто находится на службе, нужно будет приложить усилия, чтобы добиться желаемого успеха.

Некоторые Раки могут потерять работу или столкнуться с другим риском. Есть вероятность вступить в споры со старшими или начальством. Тем, кто занимается бизнесом, рекомендуется осторожно вкладывать деньги. Они должны начинать любое новое предприятие с надлежащим планированием и бюджетом; иначе существует большая вероятность столкнуться с потерей.

Лев

Львы могут получить повышение по службе, а ищущие новую работу могут получить ее по желанию. Могут быть изменения в режиме работы или могут быть переведены на другое место. Тем, кто находится в партнерстве, рекомендуется соблюдать осторожность, иначе могут возникнуть конфликты.

Астрологи рекомендуют воздержаться от участия в любом новом партнерском соглашении. Студентам придется больше работать, чтобы показать себя, особенно тем, кто учится в высших учебных заведениях.

Дева

Возможны изменения в работе. Есть большие шансы получить новую желаемую работу. Девы будут испытывать стресс с повышенным рабочим давлением, и могут также оставаться в напряжении по другим причинам.

Существует возможность того, что бизнесмены могут столкнуться с отсутствием сотрудничества и поддержки со стороны работников. Даже в это время можно работать лучше, чем его конкуренты. Рекомендуется быть особенно аккуратным, если вы работаете с иностранными делегатами или межгосударственными людьми.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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