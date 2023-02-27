На Білорусь чекає переворот, а на Росію – великі проблеми: астрологиня дала детальний прогноз

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить усе, щоб відтягнути момент прямого втручання своєї армії у війну Росії проти України. Однак "маневри" його не врятують, буде запущено руйнівні для диктатора процеси.

Про це в інтерв'ю KP.UA заявила астрологиня Анастасія Макарова. "Лукашенко, швидше за все, буде повалений або "раптом" з ним щось трапиться. Білорусь чекає переворот, як підсумок, або приєднання до РФ у якомусь новому союзі, або громадянська війна і зміна влади", – зазначила вона.

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За словами астрологині, зміна влади у сусідній країні відбудеться до кінця 2024 року. На чолі Білорусі буде молодий правитель, швидше за все, чоловік, а не жінка

"Щодо РФ – дуже напруженим для неї буде травень, і наслідки цього будуть і в червні. Складнощі на рівні переговорів, партнерів, економіки", – додала Макарова.

Вона уточнила, що Росія намагається залякати Україну ядерним ударом та використовує цю тему для шантажу, але використання цього виду зброї не передбачається.

Астрологиня заявила, що ЗСУ можуть деокупувати навесні Мелітополь та Маріуполь та населені пункти поряд, відкинувши війська російського диктатора Володимира Путіна. Питання повернення Донецька та Луганська затягнеться, фіналу у 2023 році не буде.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.