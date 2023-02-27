Беларусь ждет переворот, а Россию – большие проблемы: астролог дала подробный прогноз

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко делает все, чтобы оттянуть момент прямого вмешательства своей армии в войну России против Украины. Однако "маневры" его не спасут, будут запущены разрушительные для диктатора процессы.

Об этом в интервью KP.UA заявила астролог Анастасия Макарова. "Лукашенко, скорее всего, будет свергнут или "вдруг" с ним что-то случится. Беларусь ждет переворот, как итог, или присоединение к РФ в каком-то новом союзе, или гражданская война и смена власти", – отметила она.

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По словам астролога, смена власти в соседней стране произойдет до конца 2024 года. Во главе Беларуси будет молодой правитель, скорее всего, мужчина, а не женщина

"Что касается РФ – очень напряженным для нее будет май, и последствия этого будут и в июне. Сложности на уровне переговоров, партнеров, экономики", – добавила Макарова.

Она уточнила, что Россия пытается запугать Украину ядерным ударом и использует эту тему для шантажа, но использования данного вида оружия не предвидится.

Астролог заявила, что ВСУ могут деоокупировать весной Мелитополь и Мариуполь и населенные пункты рядом, отбросив войска российского диктатора Владимира Путина. Вопрос возвращения Донецка и Луганска затянется, финала в 2023 году не будет.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.