Без світла, але з інтернетом: у Мінцифрі повідомили важливу новину для українців

Під час тривалих блекаутів українські провайдери зможуть роздавати інтернет ще до 12 годин після того, яки вимкнуть світло. 29 операторів зв'язку в Україні отримали 172 батареї SBL для тривалого живлення мереж.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, Мінцифра спільно з канадською організацією з цифрової безпеки eQualitie передали провайдерам SBL-батареї, аби забезпечити зв'язком мешканців регіонів, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.

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"Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської", – йдеться у повідомленні.

Завдяки цим батареям, зазначають у Мінцифрі, провайдери зможуть працювати після вимкнення світла ще протягом 10-12 годин.

Що таке SBL-батареї – це мультигелеві акумулятори, призначені для роботи у складі джерел безперебійного живлення для забезпечення безперебійного електропостачання в аварійних ситуаціях. За умови правильної експлуатації має розрахунковий термін служби 10-12 років.

При правильному використанні батарея не виділяє газів, тому безпечна та нешкідлива для навколишнього середовища. Може працювати у приміщенні, де постійно перебувають люди та немає спеціального, примусового кондиціювання повітря.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подякував за ці батареї канадській технологічній організації eQualitie, DEPS та Асоціації "Правовласників та постачальників контенту".

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