Без света, но с интернетом: в Минцифре сообщили важную новость для украинцев

Во время длительных блэкаутов украинские провайдеры смогут раздавать интернет еще до 12 часов после отключения света. 29 операторов связи в Украине получили 172 батареи SBL для продолжительного питания сетей.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, Минцифра совместно с канадской организацией по цифровой безопасности eQualitie передали провайдерам SBL-батареи, чтобы обеспечить связью жителей регионов, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.

Видео дня

"Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. Преимущественно Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской", – говорится в сообщении.

Благодаря этим батареям, отмечают в Минцифре, провайдеры смогут работать после выключения света еще в течение 10-12 часов.

Что такое SBL-батареи – это мультигелевые аккумуляторы, предназначенные для работы в составе источников бесперебойного питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения в аварийных ситуациях. При правильной эксплуатации имеет расчетный срок службы 10-12 лет.

При правильном использовании батарея не выделяет газов, поэтому безопасна и безвредна для окружающей среды. Может работать в помещении, где постоянно находятся люди и нет специального принудительного кондиционирования воздуха.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарил за эти батареи канадскую технологическую организацию eQualitie, DEPS и Ассоциацию "Правовладельцев и поставщиков контента".

Напомним, что для украинцев в последнее время очень актуальна тема, как держать заряженными гаджеты во время массовых отключений электричества. Когда нет возможности добраться до "Пунктов Несокрушимости", заменить разряженный пауэрбанк может аккумулятор от шуруповерта. Однако для него, если не было в комплекте, нужно приобрести специальный адаптер с разъемом USB.

Ранее мы писали инструкцию по созданию самодельного пауэрбанка для WI-FI роутера, который поможет оставаться с интернетом даже во время отключения света.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!