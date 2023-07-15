Біохімік розкривав секрет приготування ідеального шашлику (відео)

Ад'юнкт-професор хімії та біохімії Техаського університету в Далласі Джеремі Гассенсміт розповів, як приготувати ідеальний шашлик.

За словами вченого, все зводиться до того, наскільки добре ви можете змусити м'язові білки робити те, що ви хочете, а не те що вони хотіли б робити.

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По-перше, важливо звернути увагу на колаген. У м'ясі він виглядає як три нитки скрученої пряжі, які розкручуються в міру нагрівання. Потім вони зв'язуються з водою, тому важливо, щоб м'ясо залишалося вологим при температурі від 71 до 82 °C. Якщо температура занадто низька, вони не розкрутяться і м'ясо буде жорстким.

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Занадто багато спеки – колаген сплутається тугіше, не пропускаючи вологу, і ви отримаєте сухий шматок м'яса. Ця формула особливо важлива, коли ви займаєтеся яловичою грудинкою. М'язи, які багато працюють, як правило, мають багато колагену.

Інша ключова хімічна реакція, яку слід пам'ятати, — взаємодія між димом, білками й водою. Воно має вирішальне значення для смачної темної скоринки.

"Білки повільно мігрують із м'язів на поверхню м'яса, а потім при сильному нагріванні зв'язуються разом маринадом, утворюючи кірку. Щоб отримати димний аромат, який так цінується в американському барбекю, дим має з чимось зв'язуватися. Дим, який насправді є аерозолем з води й дрібних частинок обпаленого дерева, воліє сідати на вологу поверхню", — пояснює Гассенсміт.

Вчений радить не намазувати м'ясо олією, а тільки збризкувати водою. Олія та дим тут погано поєднуються.

Ось кілька додаткових порад від Гассенсміта для приготування ідеального шашлику:

Використовуйте якісне м'ясо. Маринуйте м'ясо протягом кількох годин або навіть ніч. Готуйте м'ясо на повільному вогні, щоб воно було рівномірно просмаженим. Не пересмажуйте м'ясо, інакше воно стане сухим. Подавайте м'ясо одразу після приготування, щоб воно було соковитим і смачним.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам приготувати ідеальний шашлик!

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