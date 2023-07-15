Биохимик раскрывал секрет приготовления идеального шашлыка (видео)

Адъюнкт-профессор химии и биохимии Техасского университета в Далласе Джереми Гассенсмит рассказал, как приготовить идеальный шашлык.

По словам ученого, все сводится к тому, как хорошо вы можете заставить мышечные белки делать то, что вы хотите, а не то, что они хотели бы делать.

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Во-первых, важно обратить внимание на коллаген. В мясе он выглядит как три нити скрученной пряжи, которые раскручиваются по мере нагревания. Затем они связываются с водой, поэтому важно, чтобы мясо оставалось влажным при температуре от 71 до 82C. Если температура слишком низкая, они не раскрутятся и мясо будет жестким.

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Слишком много жары – коллаген спутается туже, не пропуская влагу, и вы получите сухой кусок мяса. Эта формула особенно важна, когда вы занимаетесь говяжьей грудинкой. Мышцы, много работающие, как правило, имеют много коллагена.

Другая ключевая химическая реакция, которую следует помнить, — взаимодействие между дымом, белками и водой. Оно имеет решающее значение для вкусной темной корочки.

"Белки медленно мигрируют с мышц на поверхность мяса, а затем при сильном нагревании связываются вместе маринадом, образуя корку. Чтобы получить дымный аромат, который так ценится в американском барбекю, дым должен с чем-то связываться. Дым, который на самом деле является аэрозолем из воды и мелких частиц обожженного дерева, предпочитает садиться на влажную поверхность", — объясняет Гассенсмит.

Ученый советует не намазывать мясо растительным маслом, а только сбрызгивать водой. Масло и дым здесь плохо смешиваются.

Вот несколько дополнительных советов от Гассенсмита для приготовления идеального шашлыка:

Используйте качественное мясо. Маринуйте мясо в течение нескольких часов или даже ночь. Готовьте мясо на медленном огне, чтобы оно было равномерно прожаренным. Не пережаривайте мясо, иначе оно станет сухим. Подавайте мясо сразу после приготовления, чтобы оно было сочным и вкусным.

Надеемся, эти советы помогут вам приготовить идеальный шашлык!

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