БМП окупантів ефектно підірвалася на міні на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Там ворожа БМП підірвалася на міні разом з десантом. Про це повідомили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку ворожа БМП з десантом підірвалася на міні: знищена техніка та втрати живої сили окупантів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як російська військова техніка наїжджає на міну посеред поля та вибухає. На наступних кадрах видно, що БМП продовжила рух за інерцією, але швидко зупинилася.

Відео дня

Скільки саме окупантів загинули через підрив не вказано. Точний час та місце вибуху не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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