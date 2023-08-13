БМП оккупантов эффектно взорвалась на мине на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Бахмутском направлении.

Там вражеская БМП взорвалась на мине вместе с десантом. Об этом сообщили в телеграмм-канале Стратком ВСУ.

"На Бахмутском направлении вражеская БМП с десантом взорвалась на мине: уничтожена техника и потери живой силы оккупантов", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как российская военная техника наезжает на мину посреди поля и взрывается. На следующих кадрах видно, что БМП продолжило движение по инерции, но быстро остановилось.

Видео дня

Сколько именно оккупантов погибли из-за подрыва не указано. Точное время и место взрыва не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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